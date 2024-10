Barınma krizi var çözüm üreten yok

Mahir KANAAT

Türkiye’de üniversite öğrencileri, artan kira ve yurt ücretleri nedeniyle ciddi bir barınma kriziyle karşı karşıya kaldı. Pek çok öğrenci, maddi imkânsızlıklar nedeniyle uygun fiyatlı bir konut bulmakta güçlük çekerken, bazıları geçici çözümlerle barınma sorununu aşmaya çalıştı.

Yurt kapasitelerinin yetersizliği, birçok öğrenciyi kiralık ev aramaya yönlendirdi. Ancak kira fiyatlarının kontrolsüz artışı, öğrencilere barınma alternatifleri sunmadı.

Ege Üniversitesi öğrencileri de barınma sorunlarından şikâyetçi. Öğrenciler yurt başvurularının reddedildiğini ve yüksek fiyatlar karşısında ev kiralamalarının da imkânsız olduğunu belirtiyor.

Barınma sorunlarını çözemedikleri için eğitime odaklanamadıklarını vurgulayan öğrenciler “Bir yere yerleşmek yerine, sürekli oradan oraya taşınıyoruz. Barınma sorunu hâlâ çözülmedi. Birçok arkadaşımız ya okulu bırakmayı düşünüyor ya da dondurmayı planlıyor” diyor.

KYK AYRI DERT

Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencisi Elif Can ise, yurt ücretlerindeki artışın bütçesini zorladığını belirtti. "Ailem Hatay'da yaşıyor, ben KYK’da kalıyorum. Geçen yıl Tip 1 yurttaydım ve 345 lira ödüyordum, çok fazla etkilenmiyordum. Bursum yattığında fark etmiyordum bile. Ancak bu yıl Tip 5 bir yurda geçtim ve şu an 765 lira ödüyorum. Dolayısıyla yüzde 100’e yakın bir zam oldu benim için" dedi. Öte yandan KYK burslarına yapılan zamların yurt ücretlerindeki artışla aynı dönemde olmadığını vurgulayan Can, "Yurt zammı ağustos ayında yapılıyor, burs zammı aralık ayında geliyor. O üç aylık sürede bu fark gerçekten hissediliyor" diye ekledi.

Yurtta karşılaştığı sorunlara da değinen Can, özellikle yemekhanedeki koşullardan memnun olmadığını belirtti: “Yeni geçtiğim Tip 5 yurtta odalar gayet iyi ama yemek konusunda hâlâ sıkıntı yaşıyoruz. Baharat yok, hijyen yok ve çoğu zaman doymuyoruz. Ekstra yemek aldığımızda cebimizden ödeme yapmak zorunda kalıyoruz ama ekstra yemek almadan doymak mümkün değil" dedi.

Ayrıca ev kiralarının yüksekliği nedeniyle başka bir alternatif düşünemediğini ifade eden Can, "Ev kiralamak imkânsız, özel yurtlar ise fiyat farkı göz önüne alındığında hiç cazip değil.” şeklinde konuştu.