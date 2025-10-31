Barış için ortak düşünme zemini

BirGün EGE

İzmir Kitap Fuarı’nda Fikir Gazetesi’nin düzenlediği Fikir Söyleşileri, “Barışın kıyısında: Ege’nin iki yakasının buluşma hikâyesi” başlıklı oturumla sona erdi. Ege Barış ve İletişim Derneği Başkanı Zeynep Altıok’un yönettiği oturumda, Çankaya Belediyesi’nin geçmiş dönem başkanı Bülent Tanık ile Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Sevda Alankuş konuştu.

Kapanış oturumu, barış dilinin gündelik hayatta nasıl kurulacağına; yerel yönetim ve medyanın sorumluluklarına odaklandı. Altıok, barışın sadece dış politika konusu olmadığını, yurttaşlık kültürü ve kurumlar arası güvenle her gün yeniden kurulan bir süreç olduğunu söyledi. Ege Barış ve İletişim Derneği’nin yerel yönetimler, sivil toplum ve medya arasında temas kanalları kurduğunu anımsatan Altıok, barışın fotoğraflık bir an değil, “güven-dil-süreklilik” ilkeleriyle inşa edilmesi gereken bir yöntem olduğunu vurguladı.

Bülent Tanık da, barış belediyeciliğini ‘katılım, adalet ve kapsayıcılık’ ilkeleri üzerinden anlattı. Tanık, katılımın mahalle meclisleri ve tematik forumlarla, adaletin ise kimlik veya coğrafyaya göre değişmeyen hizmet anlayışıyla güçlendiğine dikkat çekti. Tanık, kapsayıcı kamusal alanların rekabet değil karşılaşma üreten mekânlar olarak kurgulanmasının önemine değindi. Sevda Alankuş barış gazeteciliğinin, çatışmayı tekrarlayan değil çözüm yollarını görünür kılan bir çerçeve kurmakla mümkün olduğunu belirtti. Haberde şiddetsiz dil, kaynak çeşitliliği ve bağlamın önemine dikkat çeken Alankuş, kriz anlarında doğrulama süreçlerinin hız-doğruluk dengesini koruması gerektiğini ve her haberin sonunda bir çözüm penceresi açmanın kutuplaşmayı azalttığını söyledi. Fikir Söyleşileri, eğitimden yerel yönetime, kent hakkından medya etiğine uzanan başlıklarda ortak düşünme zemini oluşturdu. Kapanış oturumu, bu hattı ‘güven, dil ve süreklilik’ ekseninde derinleştirdi. Barış belediyeciliği ve barış gazeteciliği önerileri, haftanın genel teması ‘katılımcı, adil ve kapsayıcı kent’ vurgusuyla birleşti.