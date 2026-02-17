Barış için samimiyet gerekir…

Bu hafta hem TBMM ve hem de yurttaşlarımız için kritik bir hafta olacağı şimdiden belli…

Hükümette yapılan değişiklik sonrası, özellikle yeni İçişleri ve Adalet Bakanlarının uygulayacakları icraatlarının ne olacağı hakkında iddiaların, en azından ipuçlarını görme fırsatını yakalayacağız…

∗∗∗

Yaklaşık bir ay sonra, yani Mart’ta başlayacak İBB davalarında, Adalet Bakanının yargılama üzerinde oynadığı rol, evrensel hukukun emrettiği ve halkın vicdanlarında tereddüt bırakmayan adaletin oluşmasına müsaade mi edecek? Yoksa bilinen tavrıyla iktidarı mı sevindirecek?

Yeni İçişleri Bakanı ideolojik bağımlığıyla mı ülkeyi yönetecek ve yurttaşların can ile mal güvencesini kendi biat anlayışlıyla mı sağlayacak?

Ya da Cumhuriyet İlkelerine bağlı kalarak kendi düşüncesini uygulayan değil, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin saygın bir ülke olduğunu gösteren temel ilkelere bağlı olarak mı görev yapacak?

Bunları yaşayarak göreceğiz…

İktidarın iç barışı sağlamak ve “Kürt Sorunun” çözmek adına atılan son adımı olarak kabul edilen, MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin müellifi olan barış projenin başarılı olup olmayacağı da bu hafta belli olacak…

“TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi” Komisyonunun açıklayacağı raporun, partiler ve halkımız tarafından nasıl değerlendirileceği merak konusu…

Henüz ortak rapor açıklanmadan Öcalan’a “umut hakkının” verilmesi tartışması başladı…

Aslında Komisyonda yer alan partilerin asgari müşterekte birleşmeleri, çözüm yolları üzerinde sağduyuyla hareket etmeleri, kangren olmuş dışlama düşüncesini silip atabilir!

İç barışla birlikte kalıcı demokrasi, hak ve özgürlüklerin temellenmesi sağlanabilir…

Halkımızın beklentisi bu!

∗∗∗

Bu sorunu çözebilmek, kalıcı barışı oluşturabilmek, farklılıkları zenginlik olarak kabul ederek, milletin vicdanında kalıcı yer alabilmek için Kürt sorununu çözüme fırsatı her yurttaşın sorumluluğundadır…

Bu konunun çözümü “önce samimi olmakla” başlar…

Ayrıca, demokrasinin var olabilmesi, hak hukuk ve adaletin oluşturulması, vicdanların doğrudan ve adilden yana kararlı olabilmesi için sadece demokrasi değil, laiklik ilkesinin var olması gerekir…

Laik bir ülkede inanç özgürlüğü ve güvencesi, insan olmanın gerçeklerini ortaya koyar… İnançlı olanların adaleti bulması çok kolaydır…

∗∗∗

Söylenen sözlerin, yapılan eylemlerin ve açıklamaların kaydedildiği dijital bir dönemde yaşıyoruz…

TBMM’deki “Kardeşlik Komisyonunun” en önemli iddiası, Öcalan ve arkadaşlarına umut hakkının verilmesiydi… Bu nedenle ilk defa bir “TBMM heyeti” İmralı’ya gitti.

Her ne kadar AKP üyesi Hüseyin Yayman, “İmralı’da olmadığını” ifade eden sözler ederek, heyet ve eylemi Trajikomik bir konuma düşürmüşse de sonunda Meclis samimi bir adım atmıştı…

Peki şimdi, ne oldu da verilen taahhütlerden geri dönülüyor?

∗∗∗

2013 tarihinde Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Derya Sazak, İktidarın bilgisi dahilinde İmralı’ya giden partili heyetin, Öcalan’la yaptığı görüşme tutanaklarını yayınlamıştı… O gün büyük olay oldu…

Tutanaklar, bazı bilgileri ve yapılanlar, politikaları ve konulan hedeflerin arkasındaki gerçekleri, milletin gözleri önüne serdi…

O gün yapılan çok önemli ve bir o kadarda çok büyük bir gazetecilik olayıydı…

Bu haber sonrasında İktidarın, gazetenin sahibi Demirören’e baskı kurduğu ve azarlanan Demirören’in ağladığı iddiaları, tüm basına yansımıştı...

Arkasından Derya Sazak’ın da işine son verildi...

Böylece dürüst ve gerçek gazetecilikte cezalandırılmış oldu…

Şimdi İmralı’ya giden milletvekillerinin tutaklarını kamuya açıklayan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş oldu. Burada not düşülmesi gereken konu “aynı iktidarın iki farklı uygulaması!” Sazak ve Kurtulmuş ‘u cesaret ve samimiyetlerinden dolayı kutlamak gerekir…

∗∗∗

14 Mart 2006'da Derya Sazak, İsmail Beşikçi ile Kürt Meselesi üzerine bir röportaj yapmıştı. Kürt gerçeklerini anlatan bir söyleşi…

O söyleşinin mutlaka okunması gerekir…

∗∗∗

“Kardeşlik, barış “sözlerinin askıda kalmaması için Eş Başkan Selâhattin Demirtaş’ında bu konuda katkılarına ihtiyaç olduğunun altını çizmeliyim…

Onun düşünceleri, barış için karşılık beklemeden yol göstermesi, gençlik üzerindeki etkisi, Komisyonun çabalarına ciddi ve samimi katkı sunacaktır…