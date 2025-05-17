Barış süreci mi, yoksa...

Av. Halis YILDIRIM

Aylardır (daha doğrusu yıllardır) üzerinde çalışılan adı ve içeriği meçhul süreç, PKK’nın 12. Kongre kararlarıyla bir aşamaya geldi.

Hükümet (iktidar bloku) tarafından, Terörsüz Türkiye mottosuyla açıklanan ve kanın kesileceği, insanların ölmeyeceği, anaların ağlamayacağı bir dönem olarak sunulan bu girişim anılan kongre kararlarıyla birçok soruyu ve yeni fay hatlarının da ip uçlarını ortaya çıkardı!

Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşu; Emperyalizme karşı verilen milli kurtuluş mücadelesinin ve bunun dünya kamuoyunda tescillenmesi anlamına gelen Lozan antlaşmasıyla gerçekleşmişti!

10 Ağustos 1920 yılında imzalanan Sevr antlaşması; siyasi, iktisadi, mali vb. konularda Osmanlı’yı bütünüyle ortadan kaldırmaya yönelmiş bir Emperyalist dayatmaydı. Bunu kabul etmeyen milli kurtuluş iradesi önderliğiyle ve topyekün bir halkın savaşımıyla tarihin çöplüğüne havale edildi!

24 Temmuz 1923 yılında imzalanan Lozan antlaşması’da yaygın söyleyişle Türkiye Cumhuriyeti’nin tapu senedi olarak tarihe geçti!

PKK kongre kararlarında vurgulayan görüşlerin önemlilerini kısaca özetlemek gerekirse;

• “İnkar, asimilasyon ve imha (soykırım) politikalarının kaynağının Lozan antlaşmasına dayandığı

• 1921 Anayasa’sına, yani Cumhuriyet öncesi dönemin esas alınması gerektiği,

• Ortak vatan vurgusu

• Demokratikleşme talebi

Koca Ragıp paşanın sözleriyle; Merd-i kıpti şecaat arz ederken sirkatin söyler!

Hükümet ile PKK arasında sürdürülen uzun süreli hassas çalışmaların ürünü olan (mutabakat olmadan bu belge yayınlanamaz) bu tarihi 12.kongre kararları gerçekte kimin görüşleridir! PKK’nın deklarasyonu elbette ki ona aittir denebilir.. Ancak gerek PKK’nin gerekse mevcut hükümetin tarihsel köklerine ve lafız ve ruhuna baktığımız da her ikisinin de benzer tezleri savunduğu bir vakıadır..

Bu yaklaşımlar da yukarıda izah edilmeye çalışıldığı üzere;

Cumhuriyet’in, Kürtler ve siyasal İslami kesimlerin ezildiği, fikri ve fiziki temellerini yok sayıldığıdır…

“Küçük burjuva radikalizminin, asker, sivil, mahalli mütegallibe vb” unsurlarla, kongreler yoluyla ve halk iradesiyle gerçekleştirdiği milli kurtuluş mücadelesi cumhuriyetle taçlandırılmışsa da demokratik devrim girişimi hedeflediği ilkeler temelinde bütünlüklü ve kalıcı bir sürekli devrim sürecine ulaşamamış ve yarım kalmıştır!

Cumhuriyet; birçok devrimle ümmet toplumunu çağdaş bir uygarlık seviyesine yükseltme gayreti ve tebadan yurttaşlığa geçiş başarısı da göstermiştir.

Lozan antlaşmasında yer alan eşit yurttaşlık, özgürlük ve vatandaşların kendi dillerinde konuşulabilmesi gibi temel haklar (mahkemede çevirmen hakkı) bizatihi yarım kalmış ve demokratikleşme süreci pürüzlü iktidarlar tarafından gerçekleştirilmemiştir! Bu yanıyla İmzacısı devlet Lozan ‘da ki belirlenen hakları vatandaşına sunmamıştır!

Asimilasyon eleştirisi haklıdır ve gün gibi açık bir olgunun inkarı faydasız ve anlamsızdır!

İmha ve soykırım sözcükleri tarihsel gerçeklerle bağdaşmamaktadır. İnsanlığın kabul etmeyeceği ağır baskı ve şiddet görüldüğü de bir vakıadır bu nedenle de eleştiriler haklı ve doğrudur. Ancak meşhur hamidiye alaylarının rolleriyle Ermeni etnik yapısına karşı zülüm de bizatihi yer almışlardır. Bu da tarihi bir gerçektir.

Ancaaaak;

Bir birini besleyen ve üreten baskı, şiddet, kan ve zulmün kimin nerede nasıl yapıldığı konuları tartışılmak üzere bitirilmeli ve bu ülkeye özlenen barış mutlaka gelmelidir. Daha düne kadar etnik, dini veya mezhepsel kimliği inkar edilen tüm kesimler demokrasinin tüm nimetlerinden eşit yararlanmalıdır..

Kimse Emperyalizme karşı kurtuluş mücadelesiyle kurulmuş ve Lozan da tescillenmiş Cumhuriyet’i yok sayamaz, Sevr’e atıf, hatta ima dahi eden bir yaklaşımda bulunamaz!

Tabi ki fikir ve düşünce özgürlüğü temelinde her şey konuşulabilir konuşulmalıdır da.. Ancak asla kabul görmez, göremez…

21 yüzyılda aslında her şey uluslararası alana açıktır. Fakat dört gözle Türkiye’nin, jeo-politik, Jeo stratejik ekonomik, siyasal ve sosyal açıdan çökertilme hedefinde olduğu gerçeği de asla unutulmamalıdır!

PKK hareketinin, cumhuriyet dönemi öncesini mevcut iktidarla benzer şekilde özlemesi; tartışılamayacak denen Anayasanın ne ilk 4 maddesi ne de başka bir maddesini bırakır.

Cumhuriyet beğenip beğenmeyelim bir devrimle kurulmuştur ve ancak bir karşı devrimle yıkılabilir.

Cumhuriyet, ulaştırmayı beceremediğimiz gerçek anlamda laik, demokratik hukukun üstünlüğüne dayalı sosyal bir hukuk devleti olmayı beklemektedir.

Gerçek özgürlükçü laik ve demokratik bir cumhuriyette halkın her alanda özne olup insiyatif aldığı söz, karar ve yetkisini kullandığı bir siyasal düzende halklar, tüm insanlar ve doğa hak ettiği özgürlüğe ve değere kavuşabilir.

Sonuç olarak barış adı altında kabuk bağlamış yaraları enfekte edecek, emperyalizmin kısa, orta ve uzun vadeli planlarına zemin araç ya da ortak olmadan, gerçek kardeşlik ve gerçek barış için, herkes için ekmek, herkes için özgürlük ve herkes için Ortak vatan Türkiye (ve dünya) için dayanışmaya.