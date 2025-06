Barışa da zeytine de kıymayın efendiler!

2017 yılında TBMM’de Üretim Reform Paketi kapsamında zeytinlikleri sanayi kullanımına açmayı hedefleyen düzenlemeye güçlü bir duruşla karşı çıkmıştık. Benim milletvekili ve aynı zamanda da Doğa haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığım dönemdi. Sivil Toplum Kurumu temsilcileri, akademisyenler ve doğayı savunanlarla birlikte mecliste bir basın açıklaması yapmıştık. Zeytin barış demek. Yaşam demek. Bereket demek. Tokluk demek. Meyvesinden dalına üretim ve zenginlik demek. Binlerce yıllık yaşam tanıklığıyla bilgelik ve direniş demek. Devam demek. Bu yüzden barış güvercininin ağzındadır zeytin dalı. Bu yüzden o gün direnişimizin görselini beyaz bir güvercinin gagasında taşıdığı zeytin dalıyla özdeş görmüş ve “Barışa da Zeytine de Kıymayın Efendiler!” demiştik. Bilimsel gerekçelerle, gelecek kaygımızı dile getirmiş yapılan yanlıştan geri dönülmesi için çabalamıştık.



Ne acı ki aradan geçen 8 yılda bir arpa boyu yol alınamadığı gibi çiftçinin, köylünün, halkın isyanına rağmen Yırca’da, Gömü’de, Samandağ’da, Defne’de, Akbelen’de, İkizdere’de, Tire’de, Bursa’da binlerce zeytin ağacına kıyıldı. O gün yaptığım açıklamada, yandaş maden ve enerji firmalarının önünde engel olarak görülerek defalarca getirilen Zeytincilik Yasası’nın değişiklik teklifinin yeniden karşımıza getirildiğinden bahsetmiştim. Hiçbir alanda iyilik için hukuki takibi olmayan AKP iktidarı konu kötülüğe, ranta, talana gelince fikri takibi elden bırakmıyor. Kararlı ve istikrarlı biçimde istediğini yapmak için doymak bilmeden daha beteriyle karşımıza çıkıyor. O güne değin 6 kez denenen ancak kamuoyundaki tepkiler nedeniyle yapılamayan bu değişiklik önerisi komisyondan geçmesine rağmen yasa görüşülürken o maddenin çıkarılması sağlanabilmişti. İşte bugün yine bu defa aynı düzenleme 10. denemeden sonra yeniden getirildi.

Zeytinliklerin, koruma alanlarının ve doğanın talan edilmesine yol açacak torba kanun teklifi, yaklaşık 26 saat süren görüşmelerin, kavga ve şiddetin ardından TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nda kabul edildi. O gün söylediğimizi en yüksek sesle yinelemekten başka çaremiz yok. Bu değişiklikle zeytini ve üreticileri koruyacak hiçbir yasa kalmayacak!



O gün savaşların yıkımından da söz etmiş yanı başımızda Suriye’de yaşanlardan örnek vermiştim: “İktidar zeytincilik politikalarında her zaman çok eleştirdiği Suriye’nin bile gerisine düştü. Suriye, iç savaş öncesi zeytincilikte atak yapmıştı. Her yere zeytin dikmişti. Suriye savaş halinde olmasına rağmen zeytincilik konusunda gelişmeye devam ediyor. AKP ise Anadolu zeytinciliğine ve üreticilerine karşı atak yapıyor. Zeytin’in kaderi de tıpkı halkımız gibi oldu. Zeytin’in anavatanı Anadolu olmasına rağmen AKP eliyle kendi vatanında sürgün edilmek isteniyor!”



Bugün yine Ortadoğu’dan örnek verecek olursak Suudi Arabistan ve Ürdün’de zeytine yönelik yatırımların artırıldığını görürüz. 2018 yılından bugüne Suudi Arabistan’da Al-Jouf bölgesinde, dünyadaki en büyük modern zeytin ağaçlığı 5 milyon ağaç ve yaklaşık 7.730 hektar alanda yoğun dikimle zeytin üretimi teşvik ediliyor. 2024/25 sezonu için zeytinyağı üretiminde %380 artış sağlanmış durumda. Bu sonuç Guiness rekoru listesine girmiş.



O gün barış diyorduk. Bugün dört yanımız savaşlarla çevrili. Ortadoğu’da ülkemizin kaderini yakından ilgilendiren savaşlar, katliamlar, açlık ve kıtlık var. Biz yine barış diyoruz. Barışı insanlık için olduğu kadar doğamız, gıdamız, geleceğimiz ve dünyamız için de tarif ediyoruz. Kapsayıcı bir kavrayışla barışın benimsenmesine o denli uzağız ki! Barış yeni Anayasa için yeniden masada, müzakere pazarlığında. Zeytinin ana vatanı Anadolu’nun en verimli topraklarında güçtü tarım ülkesi konumundan yanlış tarım çevre ve iklim politikalarıyla bağımlı ülke konumuna düştük. “O gün zeytin mi daha önemli tesis mi?” diyorduk. Bugün hâlâ aynı yerde aynı sorularla baş başayız. “Zeytin mi önemli altın mı?!”



Şimdi maden şirketlerine parayla ÇED karşıtı rapor hazırlayan aklı evvelin biri çıkmış “3000 yıllık zeytin ağacı taşınabilir” diye görüş bildiriyor. Bunun koşulları ve neden olamayacağı, olmaması gerektiği, maliyetinden tutun gerçekçiliğine kadar anlatıldı. Ama velev ki taşınabilir. Sorlamı o zaman “NEDEN? Taşınsın ki! 3000 yıldır kimse taşımamış. Bir durup düşünmek gerek. Madenler, stratejik ürün olan çam fıstıklarımızı, zeytinlerimizi, meyveliklerimizi yok ettiler.



Bu hafta iklim yasası mecliste. Dünya kömürden çıkıyor, bilim sürdürülebilir enerjiyi doğayı koruyarak ve hem ağaçların, toprağın hem insan sağlığını etkilemeyecek yeni düzenlemelerle yaygınlaştırmaya odaklanmış. Emperyalizmin egemenleri ise kendi halklarını korurken özellikle geri kalmış, bağımlı ülkelerde enerji ve maden yarıştırıyor, savaşlar çıkarıyor.

En yalın haliyle özetlemek gerekirse suyumuz kısıtlı, Hürmüz boğazı kapandığında enerjimiz kısıtlı, gıdamız kısıtlı. Dünya’da en fazla zeytin ağacına sahip ikinci ülkeyiz ama ihracatta İspanya, İtalya, Portekiz, Tunus, Yunanistan’dan geriyiz. Bu verileri ülke topraklarının verimi etkileyen genişliğini de düşünerek kıyaslamak gerek. Tunus’un gerisinde kalmak hazindir. İspanya 430.000 ton ihracat yaparken Türkiye’nin 100.000tonun altında kalması beceriksizliktir. Çok açık yönetim zaafı ve başarısızlıktır. Kamu yararı için tarımı geliştirmek yerine binlerce yıllık ağaçları betona, sermayeye teslim etmek ahmaklıktır. Sömürüdür. Kötülüktür.



Görüşmeler sırasında bu ülkenin üreticisine, emekçisine, avukatına, meslek odası temsilcilerine saldırıldı. Halkın yanında ülkemizin faydası için uzmanlığı ve vicdanıyla yer alan CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ve arkadaşları onları AKP vekillerinin saldırısından korumak için kalkan ve hedef oldular. Bu yaşananları hangi akıl açıklayabilir? Sarıbal “Doğal alanlar talana açılıyor, kaçak madenler affediliyor. Bu bir “enerji” meselesi değil, vatana ihanettir! 100 yaşındaki zeytin ağacını alıp başka yere dikemezsiniz. Taşınan ağaç yaşamaz, verim vermez, yaşasa bile bir daha asla eski haline dönemez. Zeytini taşıyorum demek, kökünü kurutuyorum demektir! Bir çiftçi bir zeytin ağacından ürün almak için 20 yıl bekliyor. Ama bunlar, o ağacı bir gecede kökünden sökecek yasayı çıkarma derdinde! Meralar başka amaçla kullanılamaz. Ama AKP, 14. maddeyle de meraları göz göre göre saldırıya açtı. RES’i her dağa, HES’i her derede kuramazsınız! 25 metre yüksekliğinde ağaçları söküp, kesip rüzgar tribünü dikenin derdi doğa değil, ranttır. Orman Kanunu 169. madde çok açık! Ormana dokunamazsınız. Ama bunlar, milyonlarca orman kesimini meşrulaştırıyor. İktidara geldiklerinde yıllık 12 milyon metreküp olan orman kesimi, bugün 25 milyona çıktı. Yangınlarda her yıl 38 bin hektar orman kül oluyor. Zeytin katliamı, mera kıyımı, orman yağmasıyla geleceğimizi yok edecekler, giderayak ne var ne yok, satacaklar halkı köleleştirecek, yerinden yurdundan edecekler. Bu analar, atalar yıllarca bu toprağa emek verdi. Şimdi o toprağı, zeytinlikleri, ormanları bir gecede maden şirketlerine peşkeşe izin vermeyeceğiz. YOK ÖYLE YAĞMA! Bu kanunu Anayasa Mahkemesi’ne götüreceğiz, bu talana geçit vermeyeceğiz!” diyor. Var olsun. Birlikte omuz omuza zeytinlerimizi savunan kim varsa var olsun.



Huxley “Tüm ağaçları seviyorum, ama en çok zeytini. Öncelikle dalı ile barışı, altın renkli yağı ile huzur ve mutluluğu sembolize ettiği için…” diyor. Ben de en çok zeytin ağacını severim. En çok da bin yıllardır aynı yerde kök salışıyla bir abide gibi geleceğe umut oluşunu. Gücüyle güven, güzelliğiyle hayranlık uyandıran, sevgisiyle meyvesinden damlayan çiğe bile değer katan verimiyle severim onu.

Boşa değil Arif Damar’ın dizeleri…

“Yaşamak sadece sevmektir, inan bana.

Sevmeyenler dünyamızda yaşamıyor.

Yaşamak suda, toprakta, insanlarda görünerek;

bir zeytin ağacı gibi.

Bir zeytin ağacı gibi, ne güzel

denize yakın olacaksın,

uzayan dallarında, yapraklarında ışık

ta derinlerde köklerin.

Bir zeytin ağacı gibi, bin yıl severek

yaşamak her gün…”



Efendiler demeye de dilim varmıyor artık. Duy artık emeğin sesini zalim! Değer bil. Kadim tarihin deneyimine, bilgeliğe kulak ver. Ver ki kendin de bu topraklarda var olmayı sürdürebilesin. Yaklaşan savaşa, sana hükmedecek olan senden güçlüye direnebilesin.