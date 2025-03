Barışın felsefesi

Önder KULAK - Kurtul GÜLENÇ

Bugün barış kavramını felsefi bağlamıyla tartışmak isteyen her düşünürün incelemekle yükümlü olduğu literatürdeki temel kaynaklardan biri Immanuel Kant’ın “Ebedi Barış (1795)” çalışmasıdır. Bu eser bize filozofun pratik felsefesinin temel ilgi ve argümanlarının nihai çerçevesini sunar. Kant’ın pratik felsefesi üzerine çalışan en önemli çağdaş düşünürlerden biri olan Otfried Höffe ilgili eseri çözümleyerek filozofun hukuk ve politika felsefesine getirdiği yeniliklerden ikisini şöyle sıralar: 1) Kant barış kavramını felsefenin temel kavramlarından biri haline getiren ilk filozoftur, 2) pratik felsefede barış kavramı hukuk devleti çerçevesinde örgütlenen cumhuriyet anlayışıyla birleştirilir.1

Kant’ın barış kavramını felsefenin kurucu kavramlarından biri haline getirdiğini ileri sürmek elbette bu kavramın Kant öncesinde hiç tartışılmadığı anlamına gelmiyor. Örneğin William Penn “Avrupa’nın Bugünkü ve Gelecekteki Barışı Üzerine Deneme (1693)” başlıklı eserinde barışın sağlanması için Avrupa devletlerinin temsilcilerinin katılacağı bir genel meclisin kurulmasını önermiş, bu meclisi ayakta tutacak olan yapıtaşının Avrupalılık bilinci olduğunu ileri sürmüştü. Penn’in bu önerisini sistematik hale getiren Abbé de Saint-Pierre “Avrupa’da Kalıcı Barışı Sağlama Projesi (1713)” adlı eserinde barışın inşa edilmesi ve korunmasına yönelik bazı temel maddeler belirlemiştir. Saint-Pierre Avrupa barışının kurulacak bir devletler birliğinin garantörlüğünde korunabileceğini, söz konusu birliğin barışın korunmasına yönelik kabul edilmiş kuralları ihlal eden devletlere ortak bir kararla meşru müdahale hakkının hayata geçirilmesi gerektiğini belirtmiştir. Bir başka önemli düşünür Jean-Jacques Rousseau da birer referans belgesi haline gelmiş olan iki eserinde (“Abbé de Saint-Pierre’in Ebedi Barış Projesinin Özeti” ile “Ebedi Barış Üzerine Yargı”) savaş ve barış konularına değinmiş, bir yandan Avrupa konfederasyonu ile barışın nasıl tesis edilebileceğini sistematik bir şekilde açıklayan Saint-Pierre’e övgüler düzerken diğer yandan böylesi bir tasarımın kendi zamanı için niçin ütopik bir girişim olduğunu anlatmaya çabalamıştır.

CUMHURİYETÇİ ANAYASA VE BARIŞ FİKRİ

Saint-Pierre ve Rousseau'nun çabalarını olumlu değerlendirdiğini belirten Kant kendi barış projesini öncülerinin önerilerinden iki bağlamda ayırır. St. Pierre barış konusunu tartışırken egemen devletleri ve onların temsilcilerini muhatap olarak görmektedir. Başka bir ifadeyle düşünür için kalıcı barışın yapılandırılması sorunu birer özne olarak egemen devletlerin karar alma ve verme süreçleriyle ilgilidir. Ne var ki Kant barış meselesinin sadece devletlerin uluslararası düzeyde yaptığı anlaşmalarla tesis edilemeyeceğini vurgulamakta, bu konudaki esas muhatabın aydınlanmış yurttaşlar olduğunu belirtmektedir. Başka bir ifadeyle, barış meselesi devletlerin kararına bırakılamayacak kadar hassas bir konudur, filozof konuya kamusal aklın eleştirel yapısı ve ahlaki öznellik bakımından yaklaşılması gerektiğini düşündüğünden barışa doğrudan yurttaşların sahip çıkmasını olmazsa olmaz bir koşul olarak öne çıkarır.2 İkinci olarak Kant’ın barış tartışması meselenin özüne yaklaşma tarzı bakımından da öncülerinden farklı bir özelliğe sahiptir. Rousseau ve St. Pierre devletler arasındaki ilişkilere ve bu ilişkiler düzeyinde yaptırım gücü olan kurumsal bir zemine işaret ediyorken, Kant bunun yeterli olmayacağını ve devletlerin kendi içlerinde özgürlükleri koruyacak cumhuriyet yapılarına sahip olmadıkça uluslararası ilişkilerin barışı tesis edecek bir ahlaki-hukuki yetkinlikle hareket edemeyeceğini vurgulamaktadır.3

Ne alışılageldik anlamda bir barış anlaşması ne de geleneksel bir felsefi risale olan Ebedi Barış metni açık uçlu sorularla ilerleyerek barış konusunu negatif ve pozitif düzlemde tartışır. Savaşın yokluğu anlamına gelen negatif barışın altı başlangıç maddesini (örneğin başka bir savaş için temel teşkil edebilecek gizli maddeler içeren hiçbir barış anlaşması geçerli sayılamaz, kalıcı ordular zaman içinde ortadan kaldırılacaktır, hiçbir devlet başka bir devletin anayasasına veya hükümetine zorlayıcı müdahalede bulunamaz gibi) belirleyen Kant sonrasında pozitif barışın üç tanımlayıcı maddesini yazar.4 Maddelerden ilki dikkat çekicidir: “Her devletin anayasası cumhuriyetçi olmalıdır”. Eserde yönetim türlerini tartışırken Kant onları sınıflandırır ve egemenin nasıl yönettiğine ilişkin geleneksel ikilemi yeniden sunar: ya cumhuriyetçidir ya da despotik. Kant “cumhuriyetçi” derken “yürütme erkinin yasama erkinden ayrılmasını” kastetmektedir. Despotizm ise aynı yöneticinin hem yasaları koyup hem de uyguladığı, özünde bireysel bir özel iradeyi kamusal irade haline getiren bir birliktir.

Sonuç olarak Kant barış konusunun devletler düzeyinde kalınarak tartışılmasının yeterli olmadığını, kamusallık ilkesi uyarınca yurttaşların da tartışma sürecinin ahlaki özneleri olması gerektiğini ileri sürmüş, bu iddiasının tamamlayıcısı olarak yürütme erkinin yasama erkinden ayrıldığı cumhuriyetçi bir yönetimle idare edilen bir ülkenin barışı tesis edebilecek bir hukuki yetkinliğe sahip olabileceğini ısrarla vurgulamıştır. Anayasasının yurttaşların hak ve özgürlüklerini gözetmediği, özel iradenin kamusal iradeye dönüştürüldüğü despotik bir rejimde kalıcı bir barış tesis edilemez. Düşünür, böylesi bir despotik düzende açığa çıkan bir barış girişiminin başka bir savaş için temel teşkil edebilecek bir eğilimi barındırıyor olabileceği uyarısında bulunmaktan geri kalmamıştır.

