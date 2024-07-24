Baron dosyasında takipsizlik skandalı

Hollandalı baron Bodrum’da lüks Vogue Hotel’de uzun süre kalmış. Bu dönemde hesaplarında, vatandaşlık başvurusunda otel sahibinin şirketlerinin izleri bulundu. Takipsizlik kararıyla Baronlar Davası’ndan kurtarıldılar.

Avrupa’nın en çok aranan uyuşturucu baronu Hollandalı Leijdekkers, Bodrum’daki ultra lüks Vogue Hotel’de villalar tutup uzun süre kalmış. Henüz Kırmızı Bülten ile aranmadığı bu dönemde banka hesaplarında, vatandaşlık başvurusunda, ticaretinde Vogue Hotel’in sahibi Turan Avcı’nın akrabalarının ve şirketlerinin izleri bulundu. Ancak takipsizlik kararıyla Baronlar Davası’ndan kurtarıldılar.

Süleyman Soylu’nun İçişleri Bakanlığı döneminde Türkiye, dünya mafyasının üssüne dönüştürülmüş, Avustralya’dan Hollanda’ya, İspanya’dan Ekvador’a kadar çok sayıda ülkenin uyuşturucu baronu Türkiye’ye yerleşmişti.

Tombul Jos’a verilen ikamet iptal belgesi

Mayıs 2023’teki genel seçimlerden sonra İçişleri Bakanı olan Ali Yerlikaya döneminde uluslararası suç örgütlerine yönelik operasyon dalgası başlatılmıştı. İlk operasyon 13 Haziran 2023 tarihinde Avrupa’nın en çok aranan uyuşturucu baronlarından ‘Tombul Jos’ lakaplı Joseph Johannes Leijdekkers’in çetesine yönelik yapıldı. Mafyanın şifreli haberleşme sistemi Sky ECC’deki mesajlardan Tombul Jos’un Latin Amerika’dan Avrupa’ya tonlarca kokain getirttiğini ortaya koymuştu. İddiaya göre; 2020’deki mesajlarında sevkiyat emirlerini veriyor, ardından adamlarına Bodrum’daki ultra lüks villasında çektiği fotoğrafları gönderiyordu.

Hollandalı barona yönelik operasyonda, Tombul Jos’un bacanağı ve uyuşturucu kaçakçısı olduğu iddia edilen Türk vatandaşı Abdullah Alp Üstün, Tombul Jos ile birlikte uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen Hollandalı Isaac Bignan, Alman uyuşturucu kaçakçısı Eric Schroder, Tombul Jos’un Türkiye’de yaşayan kardeşi Wilhelmus Adrianus Leijdekkers’in arasında olduğu çok sayıda kişi tutuklandı. Yüz milyonlarca liralık mal varlıklarına el konuldu. ‘Tombul Jos’ ile Sırp ortağı Davor Trajkovic ise yakalanmadı.

TAHLİYE EDİLDİLER VE KAÇTILAR

Ancak operasyondan bir yıl sonra Türkiye’nin en büyük baronlar davasında tüm sanıklar tahliye edildi. Davaya bakan İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi, 6 Temmuz 2024 günü gece 02.30’a kadar süren duruşmanın sonunda Abdullah Alp Üstün’ü ev hapsi, diğer 14 tutuklu sanığı ise adli kontrol şartıyla bıraktı. Savcılığın itirazı üzerine 5 gün sonra İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi, Abdullah Alp Üstün, oğlu Efe Alp Üstün, Tombul Jos’un kardeşinin de aralarında bulunduğu 7 sanığın tekrar tutuklanmasına karar verdi. Ancak hepsi kayıplara karışmıştı. Hakimler Savcılar Kurulu, tahliye kararını veren İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi hakkında inceleme başlattı. Bu tahliyeler tartışılırken davanın ek klasörlerinde çok daha büyük bir skandal gizleniyor. Ne hikmetse Tombul Jos’a ev sahipliği yapanlar, oturum izni alanlar, vatandaşlık başvurusu için yardım edenler takipsizlik kararıyla davadan kurtarılmış.

Joseph Johannes Leijdekkers, Avrupa’nın en büyük uyuşturucu kaçakçılarından biri olarak nitelendiriliyor.

HESABA 500 BİN EURO YATTI

Tombul Jos’u Türkiye macerasıyla birlikte anlatalım:

İddianame ve ek delil klasörlerine göre; Tombul Jos, 4 Temmuz 2020 tarihinde ‘Daniel Ernst’ adına düzenlenmiş Alman pasaportuyla Türkiye’ye giriş yaptı. Bir süre Türkiye’de kaldıktan sonra yurt dışına çıktı. İki ay sonra, 7 Eylül 2020’de özel jetiyle Türkiye’ye geldi. Kendi adına yani ‘Joseph Johannes Leijdekkers’ ismine düzenlenmiş pasaportuyla Bodrum Havalimanı’ndan Türkiye’ye giriş yaptı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna göre; Türkiye’ye geldikten üç gün sonra 10 Eylül 2020 tarihinde Denizbank’ta hesap açtırdı ve bu hesaba 12 gün sonra, 22 Eylül 2020’de 500 bin euro yatırıldı. Dünyanın her yerinde bir hesaba 500 bin euro yatırıldığında inceleme başlatılır ve paranın kaynağı araştırılır. Ama AKP döneminde, Türkiye’de kara paraya kapılar tamamıyla açılmıştı. Hollandalı uyuşturucu baronu kara parasını gizleme ihtiyacı bile hissetmediği bir koruma kalkanının arkasındaydı. Hatta bu parayla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı almak için uğraşıyordu. MASAK raporuna göre; Joseph Johannes Leijdekkers Türkiye’de açtığı banka hesabında Cem Avcı ve Mehmet Gökcan Baykaldı isimli kişilere işlem yapma yetkisi verdi. Özellikle ‘Cem Avcı’ ismini aklımızda tutalım. Tombul Jos, hesabına yatırılan 500 bin euroyu bir ay sonra 22 Ekim 2020’de ‘Fesih Avcı’ isimli bir kişinin hesabına gönderdi. Bu parayla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına başvurmak için Bodrum’da otel satın almıştı. ‘Fesih Avcı’ ismini de unutmayalım.

BARONA ‘VATANDAŞLIĞA UYGUN’ BELGESİ

‘Tombul Jos’un satın aldığı otel, Torba Mahallesi’nde, Usuluk Koyu’na bakan 17 adet 3 katlı, bir adet tek katlı betonarme bina ve arsası olarak tapu kaydına işlenmiş. Üstelik bu tapu kaydında Tombul Jos’un oteli T.C. vatandaşlığı için aldığı da yazıyor:

“Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20’nci Maddesi kapsamında belirtme tarihinden itibaren üç yıl içerisinde satılmayacağı taahhüdü vardır.” İpuçlarının peşinden gitmeye devam edelim. Davanın ek klasörlerinde yeni bir belge buluyoruz. 23 Kasım 2020 tarihli Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Denizli Bölge Müdürlüğü’nü düzenlediği bir belge var. ‘Vatandaşlığa Uygunluk Belgesi’ olarak sisteme kaydedilmiş. Belgede ucuza, kelepir Türk vatandaşlığının nasıl pazarlandığı gözler önüne seriliyor. Tombul Jos’un vatandaşlık için gerekli olan 250 bin doların üzerinde taşınmaz satın aldığı belirtiliyor. Bodrum’da otel alan Tombul Jos’un vatandaşlık için gerekli şartı sağladığı anlatılıyor.

ULTRA LÜKS OTELDE BARON SEFASI

Tombul Jos’un otelden vatandaşlık devşirmeye çalıştığı belgede adresi yazıyor:

Torba Mahallesi, Usuluk Sokak 10/A Daire: 1 Bodrum Muğla.

Bu adres çok tanıdık, çok ünlü. Tombul Jos’un, vatandaşlık işlemleri sırasında verdiği adres; Bodrum Torba Koyu’ndaki Vogue Hotel’deki ultra lüks villa.

Hollandalı uyuşturucu baronuna verilen Türk vatandaşlığı için uygunluk belgesi.

Tombul Jos’un Vogue Hotel’de yüz binlerce euro nakit parayla 5 villa kiraladığı iddia ediliyor. Bir villada eşi ve çocuklarıyla yaşarken Hollanda’dan gelen annesi, kardeşleri, akrabaları, arkadaşlarını diğer villarda ağırlamış. Bu ultra lüks otelde AKP’nin önemli isimlerinin, bakanların, Saray’a yakın isimlerin sık sık tatil yaptığı biliniyor.

Uyuşturucu baronu bu villarda yaşıyordu.

Peki; Vogue Hotel’in sahibi kim?

Ünlü turizmci ve iş insanı Turan Avcı.

Tombul Jos’un banka hesabında işlem yapma yetkisi alan Cem Avcı, Turan Avcı’nın yeğeni. Ayrıca Vogue Hotel’in Genel Müdür yardımcısı. Uyuşturucu baronu Tombul Jos’un Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak için Bodrum’da bir otel satın aldığı Fesih Avcı ise Turan Avcı’nın kardeşi. Ayrıca Turan Avcı’nın sahibi olduğu Vogue Hotel’i de bünyesinde barındıran BYT Peyzaj Hafriyat İnşaat ve Turizm Şirketi’nin ortağı. Tombul Jos’un banka hesaplarında işlem yapma yetkisi alan Mehmet Gökcan Baykaldı da BYT Şirketi’nin çalışanı olarak görünüyor. Yani Tombul Jos, Turan Avcı’nın sahibi olduğu Vogue Hotel’de kiraladığı lüks villalarda kalmış ve bu sırada otel sahipleriyle yüz binlerce euroluk ticaret ilişkisine girmiş. Bu alışveriş sayesinde Türk vatandaşı olmak için koşulları hazırlamış.

İŞTE BARONUN İKAMET KİMLİĞİ

Tombul Jos, kısa dönemli oturum izni için de başvurmuştu. İçişleri Bakanlığı’na bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 3 Aralık 2020 tarihinde Joseph Johannes Leijdekkers’e geçici ikamet izni kimliğini teslim etti. Henüz Hollanda hakkında Kırmızı Bülten çıkartmamıştı ama ülkesinde uyuşturucu kaçakçılığı yaptığına dair istihbarat kayıtları vardı. İkamet izni kimliği ek klasörlerde bulunuyor.

TOMBUL JOS’A VERİLEN İKAMET İZİN KİMLİĞİNİ İLK KEZ YAYIMLIYORUZ

Tombul Jos, ikamet izni aldıktan sonra vatandaşlık için bekliyordu. Ancak Hollanda onun hakkında Interpol Mavi Bülteni çıkarttı. Yani; yerinin tespit edilip Hollandalı makamlara bildirilmesi gerekiyordu. Muğla Göç İdaresi, onun geçici ikamet iznini iptal etti. Vogue Hotel’deki villasına gelen polisler, Tombul Jos’a 10 gün içinde Türkiye’yi terk etmesi gerektiğini söyledi. Özel jetiyle İstanbul’a giden uyuşturucu baronu, avukatlarının başvurusuyla bu kararın yürütmesini durdurdu. Kısa süre sonra Tombul Jos, yine Vogue Hotel’deki villasında gözaltına alınıp geri gönderme merkezine götürüldü. ‘Yürütmeyi durdurma’ kararı sayesinde aynı gün buradan çıktı ve lüks otele geri gördü. Yani; Kırmızı Bülten ile yakalama kararı çıkmasından kısa süre önce Tombul Jos serbest bırakıldı. Bir daha da yakalanmadı. Ancak artık Türk vatandaşı olamayacaktı.

Tombul Jos’un ikamet izin kimliği

SIRP BARONUN HESAPLARI

Sadece Tombul Jos değil, iddianamede birlikte uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen Sırp uyuşturucu baronu Davor Trajkovic de Turan Avcı’nın ailesi ve şirketleriyle ticari ilişkiler içindeydi. Tombul Jos gibi ‘Baronlar Operasyonu’nda yakalanmayan ve firar eden Davor Trajkovic, 2019 yılında Türkiye’ye gelmiş ve aynı kişiler aracılığıyla taşınmazlar almış. MASAK raporuna göre; Cem Avcı ve Mehmet Gökcan Baykaldı, Davor Trajkovic ve eşi Sanja Brnovic’in de banka hesaplarında işlem yapma yetkisine sahip olmuş. Cem Avcı ve Mehmet Gökcan Baykaldı’nın yanı sıra BYT Şirketi’nin üç çalışanı Sırp uyuşturucu baronu ve eşinin hesaplarında işlem yaptı. Cem Avcı, 5 Temmuz 2019 günü Davor Trajkovic’in hesabına 300 bin euro, Sanja Brnovic’in hesabına ise 296 bin 560 euro yatırdı.

Sadece 4 gün sonra çok dikkat çekici bir işlem daha kayda geçiyor. Davor Trajkovic ve eşi Sanja Brnovic, 9 Temmuz 2019’da ünlü inşaatçı ve turizmci Baki Kayan’a ait Baki Kayan İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’ne toplam 600 bin euro gönderiyor. Tombul Jos ile Davor Trajkovic’in Torba’da denize nazır, çok değerli taşınmazı ortak aldıkları da tespit edildi.

TAKİPSİZLİK KARARIYLA KURTARILDILAR

MASAK raporunda ortaya konulan bu para trafiğine ve belgelere karşın Tombul Jos’un ve Davor Trajkovic’in hesaplarında işlem yetkisi olan Cem Avcı ile Mehmet Gökcan Baykaldı hakkında takipsizlik kararı verildi. Vatandaşlık için Hollandalı barona otel satan Fesih Avcı hakkında da dava açılmasına gerek görülmedi. BYT Peyzaj Hafriyat İnşaat ve Turizm Şirketi’nin sahibi Turan Avcı, otelinde Hollandalı Baron’a ev sahipliği yapmış, çalışanları ise banka ve vatandaşlık işlerini yapmıştı. Onun hakkında soruşturma bile açılmadı. Sırp uyuşturucu kaçakçısı ile bankalar üzerinden 600 bin dolarlık alışveriş yapan Baki Kayan da soruşturulmadı.

Yani; bu isimler, delillere karşın 51 sanıklı, Türkiye’nin en büyük baronlar davasında sanık bile olmadı.

Bu takipsizlik kararı; Türkiye’nin en büyük baronlar davasında tüm sanıkların tahliye edilmesinden daha büyük bir skandal olarak yorumlanıyor.

Şimdi sırrını çözmek için Turan Avcı’yı daha yakından tanıyalım.

Turan Avcı

PARAMOUNT HOTEL’DEN VOGUE HOTEL’E

Turan Avcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yakın isimlerden Fettah Tamince’nin eski ortağı. Fettah Tamince, Zaman Gazetesi’nin ortağı olmasına karşın FETÖ soruşturma ve davalarında Erdoğan’ın avukatlarınca savuldu. Ağır suçlamalardan kurtarıldı. Turan Avcı, Fettah Tamince gibi Vanlı ve hayat hikayesi ona çok benziyor. Genç yaşta Rusya’ya çalışmak için gitti. Tamince gibi Rusya’da otellere, büyük alışveriş merkezlerine sahip oldu ve Türkiye’ye büyük turizmci olarak döndü. AKP iktidarının koy ve kıyıları yağmalamasından çok kârlı çıktı. Tabiat Parkı olan doğa harikası Usuluk Koyu’nda 10 yıl önce Vogue Hoteli inşa etmesine yol verilmişti.

Vogue Hotel

Sedat Peker’in ifşalarıyla gündeme gelen Paramount Hotel olayında da Turan Avcı’nın adı geçmişti. Otelin ilk sahibi Atilla Uras’ın kızı Yasemin Uras’ın iddiasına göre; Turan Avcı, Rus şoförünün imzası olan karşılıksız çeklerle Paramount’u satın almaya çalıştı. Sonrasında oteli Rus mafyası ile bağlantılı Botir Rahimov’a devretti. Rahimov daha sonra Türk vatandaşı olup Bahtiyar İkramoğlu adını alırken, otelin hisseleri yurt dışına kaçırıldı ve Sezgin Baran Korkmaz’a satıldı. Sezgin Baran Korkmaz’ın ABD Hazinesi dolandırılarak elde edilen kara parayı bu otelde akladığı öne sürüldü. Nitekim bu otelde eski Başbakan Binali Yıldırım’ın da arasında olduğu çok sayıda siyasi, bürokrat, yargı mensubu, mafya lideri ve yandaşın kaldığı ortaya çıkmıştı.

Paramount Hotel

Ne garip ki; Baronlar Davası’nda sanık yapılmayan Baki Kayan’ın adı da Paramount Hotel olayında geçmişti. Atilla Uras’ın kızı Yasemin Uras, Paramount Hotel’in yanı sıra İstanbul Boğazı kıyısındaki Bebek Korusu’na çöken isimler arasında Baki Kayan’ın olduğunu savunmuştu.

Turan Avcı ve Baki Kayan’ın isminin geçtiği olaylarda hep Rusya bağlantısı çok dikkat çekiyor. Tombul Jos’un da şu anda Rusya’da olduğu iddia ediliyor.

Paramount Hotel’den, Vogue Hotel’e uyuşturucu baronlarından yargı skandallarına uzanan karanlık yolda ülke bataklığın dibine sürükleniyor.