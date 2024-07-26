Baron olmakla suçlanan Üstün, BirGün’e konuştu: ‘Jos’ özel jetiyle ülkeden ayrıldı

Hollandalı uyuşturucu baronu ‘Tombul Jos’un arkasındaki güç olduğu iddia edilen Firari Abdullah Alp Üstün, kendisinin Don Vito Corleone olmadığını söyledi. Üstün, Tombul Jos’un özel jetiyle ülkeden kaçtığını söyledi.

Hollandalı uyuşturucu baronu ‘Tombul Jos’ lakaplı Joseph Johannes Leijdekkers’in Türkiye’de bir süre kaldığı belirlenmiş ve 13 Haziran 2023’te operasyon dalgası başlamıştı. Alman, Sırp, İspanyol uyuşturucu kaçakçıları da dosyaya eklenmiş, Türkiye’nin en büyük baronlar davası açılmıştı. İddianamede 1979 Kastamonu doğumlu Abdullah Alp Üstün’ün ‘Tombul Jos’un arkasındaki güç olduğu, uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı ve kara para akladığı öne sürülmüştü. 13 ay tutuklu kalan Abdullah Alp Üstün ve tüm sanıklar, iki hafta önce İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gece saat 02.30’e kadar süren duruşmada tahliye edildi. Savcılığın itirazı üzerine 5 gün sonra İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi, Abdullah Alp Üstün ve diğer 6 sanığın tekrar tutuklanmasına karar verdi. Ancak ev hapsi kararıyla bırakılan Abdullah Alp Üstün ve diğer sanıklar kayıplara karışmıştı. Halen firari olan Abdullah Alp Üstün ile röportaj yaptım.

İddianamede sizin ‘Tombul Jos’un da arkasındaki büyük uyuşturucu kaçakçısı olduğunuz yer alıyor. Siz uyuşturucu baronu musunuz?

Hayır asla değilim. Ne Türkiye’de ne de dünyanın herhangi bir yerinde bir sabıkam yok. Ben Jos ile 2021 yılında tanıştım. Onun suçlandığı olaylar 2020’de başlıyor. Nasıl bu kişinin arkasındaki güç olabilirim?

Neden sahte pasaport kullandınız?

Türkiye’deki vergi borcumdan dolayı yurtdışına çıkış yasağı konulmuştu. Yurtdışındaki işlerim nedeniyle bunu yapmak zorunda kaldım.

Mersin’de, İstanbul’da uyuşturucu davalarında sanık olduğunuz belirtiliyor. Bu davalardan ceza almadınız mı?

Mersin’deki dava bir çalışanımızla ilgiliydi. Bir gün bile bu davadan hapis yatmadım. Savcı da beraatimi istedi ve beraat ettim. İstanbul’da 2016 yılında açılan bir dava vardı. Ben bu davayı bilerek 2020 yılında İstanbul’a geldim ve havalimanında gözaltına alınıp tutuklandım. 80 gün hapiste kaldım. Son olarak ben hapisteyken bu davadan da beraat ettim. Savcı, iddianameye konsolosluk araçlarıyla uyuşturucu kaçakçılığı yaptığım iddiasıyla yargılandığım bir dava olduğunu yazmış. Ben bu davada sanık, tanık bile değilim. İnternet haberini iddianameye koymuş. (Not: İddianameyi gönderdi, sanıklar arasında yok.)

Türkiye’nin Kırmızı Bülten ile aradığı Naci Yılmaz’ın kara parasını Türkiye’de şirketler kurarak akladığınız iddia ediliyor. Bu doğru mu?

Para aklamamız için ortada para olması lazım. Ortada para yok. Ben Naci Yılmaz’ı tanımıyorum. Ağabeyi Tekin Yılmaz’ı 20 yıldır tanırım. Laleli’den Rusya’ya tekstil ve parfüm ticaretini birlikte yapıyorduk. Tekin Yılmaz, 52 yaşında, bu olaya kadar bir kez bile gözaltına alınmamış biri. Şirket kurduk, Bodrum’da bir mekan açtık. Halen ayda 620 bin TL kredi ödüyoruz, madem para var, biz neden kredi ödüyoruz? Bir de birlikte satın aldığımız metruk bir bina var.

Siz hangi işleri yapıyorsunuz?

Esas olarak tekstil ve otomotiv ile uğraşıyorum. Genellikle yurtdışına satış yapıyoruz. Ayrıca kuyumculuk yapıyorum. Avrupa’daki 170-180 kuyumcuya işlenmiş altın tedariki sağlıyorum.

İddianamede Quasar Rezidans’ta kara para ile daireler satın aldığınız anlatılıyor. Bu lüks rezidanstaki daireleri kara parayla mı aldınız?

Ticaretle sağladığım birikimimi buralara yatırdım. Bir de bankada altınım var. Türkiye’deki mal varlığım bundan ibaret. Ben 25 yıllık ticaret insanıyım. Ben ilk işimi kurduğumda Jos, 7 yaşındaydı yani.

İddianamede Tombul Jos’un arkasındaki ismin siz olduğunuz iddiası var. Birlikte uyuşturucu kaçakçılığı yaptınız mı?

Yapmadım. Jos’un ve tüm ekibinin Sky ECC’deki mesajları Avrupa polisinin, Interpol’ün eline geçti. Benim orada adım bile geçmiyor, benimle ilgili bir tane bile tespit yok. Bir mesaj tespiti bile yokken ben nasıl Jos’un arkasındaki güç olabilirim.

Tombul Jos ile ne zaman ve nasıl tanıştınız?

Benim eşimin kız kardeşiyle evli. İlk defa 2021’de İstanbul’daki bir otelde tanıştık. Eşim kardeşini görmek istedi ve gittik.

Uyuşturucu kaçakçılığı yaptığını biliyor muydunuz?

Bilmiyordum. Daha sonra eşinin doğum gününde görüştük. Üçüncü kez ise Bodrum’da Vogue Hotel’de villalar kiralamıştı. Orada birlikte tatil yaptık.

Jos, Vogue Hotel’de henüz hakkında Kırmızı Bülten çıkmamışken gözaltına alındı. Buna tanık oldunuz mu?

Evet. Onun oturum izni vardı. Mart 2021’de Göç İdaresi’nden otele geldiler. Hollanda hakkında Mavi Bülten çıkartmış. Oturum iznini iptal ettiler, Türkiye’yi 10 gün içinde terk etmesini söylediler. İstanbul’a gidip avukatlarıyla görüştük. Yürütmeyi durdurma kararı çıktı. Ama kısa süre sonra tekrar otele polisler geldi. Gözaltına alıp göç idaresine götürdüler. Yürütmeyi durdurma kararını gösterip onu oradan çıkardık. Bu karar olduğu için sınır dışı edemediler. Ben o zaman onu bırakmadım. Çok uğraştım. Bu nedenle yakınlığımız oluştu. Sonra da sürekli Jos’u aramaya başladılar. Kısa sürede Kırmızı Bülten çıkmış.

Jos, Türk vatandaşı olmak için uğraşıyor muydu?

Evet. Orada bazı kişilerin, onu vatandaş yapacağını söylüyordu. Ama Avrupa’da araması çıkmıştı. Ben ona ‘Seni vatandaş yapamazlar, bu insanlar seni kandırıyor’ diyordum. Ama Davor diye bir arkadaşı vardı. (Sırp uyuşturucu kaçakçısı Davor Trajkovic) Bu kişilerin Davor’un vatandaşlık işini yaptığını söylüyordu. Çok parasını aldıklarını biliyorum.

Tombul Jos’a oturum izni verilmişti.

Jos Türkiye’den nasıl kaçtı?

Göç İdaresi’nden serbest bırakıldıktan sonra Kırmızı Bülten çıktı. Her yerde Jos’u aramaya başladılar. 2021 Mayıs ayının sonunda Abhazya’ya gitti ve oradan oturum aldı.

Nasıl gitti?

Özel jetiyle diye biliyorum.

Kırmızı Bülten ile aranırken özel jetiyle nasıl uçabildi?

Ben öyle biliyorum. Sadece birkaç saat telefonu kapalı kaldı. Sonra beni arayıp ulaştığını söyledi. Önce Abhazya’ya gitti, sonra Rusya’ya geçti. Zaten “Hollanda beni kolaysa Rusya’dan alsın” diyor.

13 Haziran 2023’te Bodrum Yalıkavak’taki villada Fuat Aksoy ile birlikte gözaltına alındınız. Onun telefonunda bulunan şifreli mesajlarda kod adının ‘Messi’ olduğu, Avrupa’ya kokain sevkiyatı yaptığı anlaşıldı. Fuat Aksoy ile nasıl tanıştınız? Neden aynı villadaydınız?

Fuat Aksoy ile 5-6 yıl önce İspanya’da tanıştım. Oradaki otomotiv şirketimden araba satın aldı. Sonra arkadaş olduk. Dubai’de yaşıyordu. Türkiye’ye geldiğinde görüşürdük. Uyuşturucu kaçakçılığı yaptığına dair bir bilgim yoktu. Bodrum’a villa bakmak için gelmişti. 15 tane villa baktık. Tesadüf eseri, benim yanımda kaldı. Ben tutuklandığımda Fuat Aksoy, serbest bırakıldı. Telefon mesajları anlaşıldıktan sonra yakalanmadı.

Fuat Aksoy’un mesajlarında uyuşturucu sevkiyatlarını yöneten kişinin kod adı Baba (The Godfather) filminde Marlon Brando’nun canlandırdığı Don Vito Corleone. Savcılık sizin Don Vito Corleone kod adlı kişi olduğunuzu iddia ediyor. Bu doğru mu?

Ben Don Vito Corleone değilim. Tek suç delili bulunmadı. Quasar’daki ofisimde Baba filminin afişlerinin bulunduğu iddianamede yazıyor. Ancak diğer filmlerin de afişleri var. Bunlar iddianameye yazılmıyor.

Ayrıca ofisinizde ‘The Godfather’ yazan Jacop & Co marka özel üretim kalem bulunmuş.

Jacop & Co’nun sahibi Jacop Arabo, benim arkadaşım. Yıllardır onunla ticaret yapıyorum. Ondan indirimli aldığım saat ve diğer ürünleri satıyorum. ‘The Godfather’ yazan kalemi doğum günümde bana hediye etti. Bu kalemi satın alan herkes mafya babası mı, Don Vito mu yani?

Oğlunuzun Michael Corleone kod adını kullandığı öne sürülüyor. Bu doğru mu? Oğlunuzun uyuşturucu şebekesinin muhasebe işlerini yaptığı yönündeki iddialara ne dersiniz?

Film senaryosunu iddianameye çevirmişler. İddiaların hiçbiri somut delili dayanmıyor. Hepsi iftira. Afişleri, kalemi suç delili yapmak istiyorlar. Benim oğlum 19 yaşında, uyuşturucu iftirasıyla aldılar. Oğlum üniversite öğrencisi. Beni baskı altına almak için bunu yaptılar. Bana acı vermek için... Oğlum hiç yurtdışına gitmedi ama uyuşturucu kaçakçılığı ile suçlandı. Onun telefonunda bir tane mesaj, bir tane bilgi çıkmadı.

Bu operasyon kapsamında kara para aklandığı söylenen 33 otomobile el konuldu ve polis aracı yapıldı. Aralarında sizin otomobilleriniz var mı?

Benim el konulan otomobilim yok. Ancak arkadaşım Hasan Lala’nın galerisinin otomobilleri... Benimle irtibatlandırarak araçlarına el koydular. Bu hukuki bir karar değil. Daha hüküm çıkmamış. Bu araçların hepsi iade edilmek zorunda. Olan milletin vergilerine olacak. Çünkü şirketin bütün defterleri muazzam tutulmuş.

Bu olaylarla hiç ilginiz yoksa siz neden hedef alındığınızı iddia ediyorsunuz? Niye böyle bir davanın sanığı yapıldınız?

Bunun cevaplarını ileride hep beraber bulacağız. Ben altın ticareti yaparken 100 kilo altın biriktirdim.

100 kilo altının kaynağı nedir?

Ben bunun ticaretini yapıyorum. Hepsi İsviçre altını ve sertifikalı. Yani kara para olamaz. Orada kayıt dışı parayla bir kilo bile alamazsınız. 2020’de altın için Varlık Barışı çıkınca bunu bir kamu bankasına yatırdım. Ancak tacizler başladı. Sürekli avukatlar gelip “Sana dosya hazırlanıyor, seni tutuklayacaklar” diyorlardı. Para istiyorlardı. Bunun üzerine Başsavcıya gidip şikayetlerimi aktardım. Dünyanın herhangi bir yerine gidebilirdim ama gitmedim. Bunlarla savaşmayı göze aldım. Burada kaldım. Ancak tutuklandım.

Sizi tehdit edenler kim?

Şimdilik bunu söylemek istemiyorum.

Tüm sanıklarla birlikte tahliye edilmeniz çok tartışıldı. Mahkeme başkanı hakkında HSK soruşturma başlattı. Siz rüşvet vererek mi tahliye oldunuz?

Bu rüşvet iddiaları öncelikle saygıdeğer mahkeme üyelerine, hakimlere iftiradır, günahtır, ayıptır. Müfettişler inceleme yaptığı zaman bu ortaya çıkacak. Bu dava, uydurma bir dosyadır. Ben gerçeklerin ortaya çıkacağı günü sabırla bekliyorum.

Tahliye edildikten sonra tekrar yakalama kararı çıktı ve şu an firarisiniz. Teslim olacak mısınız?

Ben şu an mecburen firariyim. Kendi mahkememe teslim olacağım. Duruşma gününde teslim olacağım. Ben ömrümde hiç mahkemeden kaçmadım.

Ama şu an kaçıyorsunuz.

Çünkü hukuk çiğnendi. İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşma 14 saat sürdü ve mahkeme tahliyemize karar verdi. Savcılığın itirazını inceleyen İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi 10 dakikada yeniden tutuklanmamıza karar verdi. Daha duruşma tutanakları bile çıkmamıştı. Ben duruşma günü kendi mahkememe gelerek teslim olacağım.