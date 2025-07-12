Başarı hikâyeleri ne kadar gerçek?

Önder KULAK - Kurtul GÜLENÇ

Biyografi, kültür endüstrisinin her zaman önem verdiği anlatım türlerinden biri olmuştur. Biyografilerle odağı maddi zenginlik, güç ve şöhret olan “başarı hikayeleri” anlatılmış ve halktan bireyler için sürekli örnek alınacak modeller üretilmiştir. Bu modellerin nesnesiyle ne kadar örtüştüğü ise bir muammadır. Kaldı ki çoğunlukla örtüşmezler. Burada önemli olan “başarı hikayeleri” etrafında insanları toplamak ve “fırsat eşitliği” yanılsaması eşliğinde onları bir gün bu hikayelerin öznesi olabileceklerine inandırmaktır. Böylece nitelikli insanların ölçülü (!) olup “başarı” peşinde koşmaları sağlanarak, düzen karşısında konumlanmalarının önüne pekala geçilebilir.

Bahsedilen modelleme sürecini eleştirirken, Löwenthal’ın biyografilerde kurgulanan anlatılar için sıraladığı çarpıcı belirlemeler anımsanabilir.1 Bu belirlemeler o günlerde kaleme alınan kimi metinleri hedef alsa da bugünün görsel anlatılarına kadar da genişletilebilir.

BAŞARI HİKAYELERİ

Löwenthal, biyografilerin en temelinde bulunan “normallik kataloğu”na bilhassa dikkat çeker. Bu katalog, en yalın biçimde günün kapitalist toplum ilişkilerinin asli değerlerini sıralar. Hedef için bir ölçü oluşturur. Burada “ideal karakter”den söz konusu tüm değerleri taşıması beklenir. Başka bir deyişle, biyografinin öznesinin bu değerlere sahip olduğu anlatı kurgusunda içerilmelidir. Dolayısıyla katalog uyarınca, kişinin yaşam pratiğiyle örtüştürülerek olumlu değerler öne çıkarılırken, olumsuz örnekler mümkün mertebe dışarıda bırakılır. Bu olumsuz örnekler eğer herkesçe bilinen bir mahiyetteyse, mahkum edilip her biriyle nasıl hesaplaşıldığı ve başarı kazanmada nasıl öğretici işlevler üstlendiği özellikle vurgulanır.

Anlatıda en makbul başlangıç, yetişkinlik öncesi zaman aralığını yetişkinlik için araçsallaştırmaktır. Bu anlatıda çocukluk, “yetişkinliğe geçişin ve bir yetişkinin zengin çeşitliliğinin bir evresi” değil, “bir insanın mesleğinin ve kariyerinin erken tarihli bir basımı” olarak kabul edilir.2 Öyleyse bir sermayedar, siyasetçi, şarkıcı veya oyuncu, daha çocukluğundan itibaren içinde hangi potansiyel varsa ona yönelmiş ve sonunda başarmıştır. Hepsi bu. Bireyin bedensel, bilişsel ve ruhsal potansiyelinin kendisini saran koşullar altında şekillenişinden bu noktada hiç bahsedilmez. Koşullar dahi onun gelecekteki halini oluşturmak için var olmuştur. Çünkü o ne ise o olmak için doğmuştur. Kaynağını yine içinde bulduğu monoloğu dinleyerek kendini geliştirmiş ve hazır olduğunda önündeki başarı yolunu yürümüştür.

Bireyin başarı yolunda önüne çıkan iki etken vardır. Bunlar karşılaştığı zorluklar ve şanslardır. Birey başarı yolunda daima büyük zorluklarla karşılaşmıştır. Bu zorlukların bir kısmı da bizzat hasmı olan insanlardır. Ne var ki sahip olduğu nitelikler, karşılaştığı zorlukları aşmak için yeterlidir. Sadece ısrar ederek yürüyüşünü sürdürmesi gerekir. Kaldı ki ona bahşedilmiş birçok şans bulunur. Bu şans ister ilahi, ister doğal, isterse toplumsal bir içerikte olsun, onun hakkıdır. Neticede o sadece içindeki potansiyelle bir yol yürümektedir ve yürüyüşünde ona eşlik eden şans, ısrarının bir mükafatıdır. Örneğin çabaladığı müddetçe, doğru insanlarla karşılaşması bu yolun kendi tabii akışının bir parçasıdır.

PEKİ GERÇEKLER?

Gerçekte neler yaşandığıysa, biyografilerde anlatılardan çok farklıdır. Zira bu başarı hikayelerinin arkasında çoğunlukla salt bir mücadele pratiği değil, üst ara sınıfa ya da doğrudan burjuva sınıfına ait imkanların kaldırma kuvveti vardır. Örneğin ailesinin üstlendiği eğitim masrafları, başlangıç sermayesi ve Wall Street bağlantıları olmasa, açık ki Bezos’un çalışkanlığı ve öngörüsü tek başına Amazon’u kurmaya yetmeyecekti. Keza Swift’in çocukluğunda müzikle ilgilenmesi ve yerel sahnelerde şarkı söylemesi başarısının anahtarı olarak addedilirken, ailesinin müzik endüstrisiyle iç içe olmasının ve Nashville’deki bağlantılarının onu diğerlerinden ayıran temel özelliği olduğundan pek az bahsedilir. Aynı şekilde Trudeau’nun sözde örnek kişiliğinin ve halkla bağ kurma yetisinin, babasının eski Kanada başbakanı olmadan ve “siyasi elitler”le erken yaşta tanışmadan ona ne kadar fayda sağlayabileceği tartışmalıdır.

Peki düzenin kıstaslarını belirlediği bu “başarılılar kulübü”ne işçi sınıfından ya da alt ara sınıftan insanlar da girip hayatlarının yönünü değiştiremezler mi? Elbette değiştirebilirler. Böylesi bir “sınıf atlama” hayali, çeşitli örneklerle de sürekli pekiştirilir. Fakat bu hayalin gerçekleşme koşulu, Cennetin Krallığı’na girmek için Tanrı’nın inayetine sığınan insanın halinden pek de farklı değildir esasen. Ancak ki hakim sınıflar nezdinde fayda sağlayacağı düşünülen ve zorlukları “kaldırma kuvveti” olmadan aşan bireyler söz konusu “şans” unsurundan yararlanabilir ve doğru noktada doğru insanların müdahalelerine mahzar olabilir. Aksi takdirde, bir ömür “başarı” peşinde koşup Cennetin Kapısı’nın açılmasını bekleyen kişiler olmanın ötesine geçemezler.

1 Leo Löwenthal, Edebiyat, Popüler Kültür ve Toplum, Metis, ss. 187-195.

2 A.g.e., s. 188.