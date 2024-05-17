Başka bir futbol mümkün: Dayanışmanın en ince hali

2009’da faaliyetlerine başlayan Karadolapspor bir spor kulübünün ötesinde bir misyona sahip. Kulüp Başkanı Ali Bozkurt ve Yönetim Kurulu Üyesi Sevim Aktan bu durumu “Dayanışmanın en ince hali” olarak özetliyor.

İstanbul’un özellikle bazı mahalleleri için belli başlı önyargılar var. “Bu mahalleye girilmez”, “Orası çok tehlikeli, gidiyorsan dikkatli ol” sözleriyle başlayan basmakalıp ifadelerle yaftalanan bu mahalleler aslında belli başlı politikaların sonucunda ötekileştirilen yurttaşların yaşadığı bölgeler. Eyüpsultan ilçesine bağlı Karadolap da bu mahallelerden biri. Karadolap’ın bütün bu önyargıları yıkan en önemli araçlarından biri ise Karadolapspor. Amatör statüde olan kulüp özellikle son üç yılda yaptıklarıyla hem sosyal hem de sportif açıdan önemli projelere imza atıyor. 26 Mayıs’ta yapılacak olan seçime hazırlanan kulüp de Başkan Ali Bozkurt ve Yönetim Kurulu Üyesi Sevim Aktan sorularımızı yanıtladı.

Başkan Ali Bozkurt yaklaşık 55 yıldır mahallede yaşadığını belirterek kulübün ilk sporcularından biri olduğunu belirtiyor ve ekliyor: “2021’den bu yana başkanlık yapıyorum. Daha önce 1993 yılında da başkanlık yapmıştım. 5 yaşından bu yana bu mahalledeyim. Burası genellikle sol-sosyalist görüşlü insanların yaşadığı bir yer. İşçi sınıfının yoğunlukta olduğu bir mahalleyiz. Kulüp de bu görüşler ışığında kuruldu diyebiliriz. Biz de bu bilinçte kulübün politikasını belirliyoruz.”

Karadolapspor Kulübü Yönetim Kurulu

ALTYAPIYA VERİLEN ÖNEM

Bozkurt başkanlığa başladığı dönemden bu yana kulübün yaşadığı değişimi ise şu ifadelerle özetliyor: “Biz geldiğimizde kulüp çok atıl bir durumdaydı. Zaten yeni pandemiden çıkmıştık. Pandemiden önceden iyi bakıldığını söylemek zor. Bizden önceki arkadaşlar tabii ki belli başlı işler yapmışlardı ancak sportif başarıyı sadece A takımın başarısına endeksleyen bir anlayış vardı. Altyapıda sadece 15 öğrenci bulunuyordu. Eğitim düzgün verilmiyordu, biz biraz daha profesyonel baktık bu işe. Ben ve yönetim kurulundaki arkadaşlarım her zaman işin sosyal boyutunu da düşündük. Bizim futbol oynadığımız dönemde bu imkânlar yoktu. Şu an bu durum tersine döndü. Eskiye göre çok daha geniş olanaklara sahibiz. Olanakları kullanarak kulübü daha iyi noktaya taşıdık. Hocalarımız akademiden gelen hocalar.”

Alt yaş gruplarında önemli başarılar yakaladıklarına dikkat çeken Ali Bozkurt, “Biz geldiğimizde altyapı yoktu. 5-10 kişiyle başladığımız altyapıda şu an 300’ün üzerinden öğrencimiz var. Bu sezon yedi kategoride mücadele ettik. Geçen sezon U15’te İstanbul Şampiyonası’nda ikinci olduk. Bu sezon ise U14 ve U16’da şampiyon olduk. Diğer kulüplere oranla çok cüzi bir ücret alıyoruz çocuklardan. Çünkü bizim amacımız çocuklar üzerinden kâr elde etmek değil. Amacımız çocukları kötü alışkanlıklardan uzaklaştırıp, ahlaklı bir birey olarak topluma kazandırmak” diyor.

Ali Bozkurt

UYUŞTURUCU MÜCADELESİ

Mahallede yaşayanlar için kulübün büyük bir anlam ifade ettiğini belirten Başkan Bozkurt, “Kulübümüz, Karadolap Halk İnsiyatifi ve çeşitli STK’lerle beraber hareket ediyor. Özellikle uyuşturucuyla mücadele için ciddi çalışmalar yapıyoruz ve daha da yapacağız. Tabii biz kolluk kuvveti değiliz ama en azından bizim yapabileceğimiz şey çocukları sokaklardan çekip, hem sosyal hem sportif açıdan kendilerini geliştirmesini sağlamak. Mesela hocalarımız antrenmanların son beş-on dakikasını buna ayırıyor. Öğrencilerimize sorgulayan bir birey olmayı öğretiyor. Tabii hocalarımızın akademiden gelmesi bu konuda bir avantaj. Sosyal bir kulübüz. 23 Nisan da Çocuk Bayramı, bizim işimiz de çocuklarla. Biz de bir etkinlik yapalım dedik sağ olsun yönetim kurulumuzda yer alan Sevim Hanım da bu konuda çok yardımcı oldu ve üç yıldır bu etkinliği düzenliyoruz. Bu sene yağmur yağmasına rağmen yüzlerce kişi geldi” ifadelerini kullanıyor.

Ali Bozkurt gelecek üç yılda yapmak istediklerini ise şöyle özetliyor: “Önümüzdeki dönem düşündüğümüz projeler var, binamız ve tribünümüz eksik. Bununla ilgili bir projemiz var, bütün izinleri aldık sadece bütçe konusunda bir sıkıntı yaşadık. Onu da bu sene içinde yapacağız ve yapım aşamasına geçeceğiz. Yarım kalan diğer projelerimizi de tamamlamak istiyoruz. Üç yıl önce ekonomik olarak 0’da aldığımız kulübün kasasında bugün yaklaşık 600 bin TL gibi meblağ mevcut."

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KULÜBÜN KADINLAR İÇİN ÖNEMİ

Kulübün yönetim kurulu üyesi Sevim Aktan da kulübün kadınlar ve kız çocukları için öneminin altını çiziyor: “Okullarımızda oynayan birçok kız çocuğumuz da var. Meraklı olan birçok kız çocuğumuz var. Önümüzdeki dönem kız çocuklarını da spora yönlendirecek planlamalar yapıyoruz, o konudaki projelerimizde mevcut. Ayrıca yönetim kurulundaki kadın sayısını da artırmayı planlıyoruz. Tabii bütün bunları yapabilmek için öncelikle buranın fiziki yapısını değiştirmemiz gerekiyor. Bunu değiştirdiğimiz takdirde talepler kendiliğinden gelecek. Bu tür mahallerde maalesef kadınların nefes alabileceği, dilediğince sosyalleşebileceği alan yok. Kadınların çocuklarını okula götürmek dışında arkadaşlarıyla bir etkinlik düzenleyeceği konuşabileceği bir alan yarattık. Burada kadınlar bir araya gelip birbirleriyle sosyalleşme alanı da yarattık. Üç sene öncesinde bu pek mümkün değildi. Özellikle kadınlar kulübün bulunduğu bu bölgeden tedirginlik duyuyordu kadınlar. Şimdi bakınca bu önyargıyı kırdık ve çocuklar için olduğu kadar kadınlar için de bir sosyalleşme ortamı yarattık.”

Sevim Aktan

Yönetim Kurulu Üyesi

Kulübün dayanışmanın verdiği güçle ayakta kaldığına vurgu yapan Aktan, “Elbette bir spor kulübüyüz ama misyonumuz bunun çok ötesinde. Karadolapspor örgütlü bir yapının da tezahürü aslında. Zamanla bazı şeyler yitirildi, onların tekrar hayata geçirilmesi de önemli. Sadece spor değil burada kültür sanat faaliyetlerine ulaşamayan, maddi imkânları yetmeyen çok fazla insan var. Burada yapabileceğimiz etkinliklerle burayı bir spor kulübün de öte bu faaliyetleri de üreten bir merkeze dönüştürmek istiyoruz. Bu yüzden başkanın da bahsettiği bina projesi bizim çok önemli. O projeyi hayata geçirebilirsek tüm mahalle için çok daha iyi bir ortam sağlayacağız” diyor.

Aktan 26 Mayıs’ta yapılacak seçimde aday olmalarını ise şöyle özetliyor: “Yapabilecek çok fazla şey var. Bu yüzden yönetim kurulu olarak yeniden aday olmak istedik. Çünkü üç yıl boyunca sadece kulübün fiziki şartlarını iyileştirmeye çalıştık. Tellerden tutun, elektriğine, sahanın zeminine, yürüyüş parkuruna kadar her şeyi değiştirdik. Bu yüzden esas yapmak istediklerimize çok fazla vakit kalmadı. Eğer seçilirsek önümüzdeki üç yıl için söylediğimiz projeleri hayata geçirme imkânımız olacak. Dayanışmanın en ince hali burası. Bölgede derdi olan ilk olarak buraya geliyor. Bu dayanışma ruhunu canlı tuttuğumuza inanıyorum.”

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YASİN ÖZCAN’IN İLK KULÜBÜ

Karadolapspor gibi felsefeye sahip olan kulüpler sadece sosyal dayanışmanın önemini göstermekle kalmıyor, iyi sporcu yetiştirmenin de merkezi haline gelebiliyor. Bunun en önemli örneklerinden biri Yasin Özcan.

Süper Lig’de Kasımpaşa kulübünün formasını giyen Yasin’in ilk lisansı Karadolapspor’dan çıktı. Sol bek ve stoper pozisyonlarında oynayabilen 18 yaşındaki genç oyuncu bu sezon 36 maça çıktı. Yasin şu anda Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi ligin devlerinin transfer listesinde ön sıralarda yer alıyor.