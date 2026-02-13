Başka bir ötekinin ve itirazın sesi öyküler

Nurgök ÖZKALE

“Ben Senin Sahibin Miyim Rozbat?” A. Çiğdem Özerdoğan’ın ilk kitabıyla aynı adı taşıyan öyküsünde yaşlı ayakkabı boyacısı, az ilerisindeki yere serilmiş mukavvanın üzerinde yatmakta olan uzun tüylü beyaz köpeğe böyle sorar. Çünkü, ayakkabısını boyadığı genç de ona, köpeği göstererek, “Senin mi?” diye sormuştur, “Sahibi sen misin?” Boyacı, önce söyleyecek söz bulamaz. Köpeğe sevgiyle bakarak, “Bilmem ki,” diye karşılık verir. Arkasından gence döner: “Niye öyle düşündün ki?” Genç adam, boyacının dünyasına, sorusunu anlayamayacak kadar uzaktır. “Ne bileyim?” diye karşılık verir, “Senin yanında. Zinciri de görünce.” Yaşlı adam bunun üzerine, “Ona sormalı” diyerek başını köpeğe çevirir, ardından da sorar. Köpekle bir süre bakışırlar. Boyacı sonra gence bakar, “Cevap vermiyor” deyip işine devam eder. Genç adam şaşkınlıklar içindedir, “Deli galiba” diye geçirir aklından.

Bunlar olurken, sokağın köşesinden onları izliyoruzdur. Soru, Rozbat’a değil, bize sorulmuştur aslında, biliriz. Böyle bir soruyla ilk kez karşılaşmışsak irkilir, düşünmeye zorlanırız. İnsanlar, hayvanların sahibi midir gerçekten de? Değilse, yeryüzünü paylaştığı öteki canlılara neden onların efendisi gibi davranır, ağaçların, suyun, havanın, kuşun kıymetini neden bilmez? “Ne sahibi ne kiracısı olduğu bu yerde sadece bir ömürlük misafir” olduğunu nasıl olur da anlamaz? Her şeyden bihaber, aymaz çoğunluğa rağmen ayakkabı boyacısı gibi bilge kişiler de vardır bu hayatta oysa. İyi ki vardır. Üç lira para üstünü dahi hak etmediği için fazla görüp iade edecek kadar yüce gönüllüdür o. Dersimli olduğuna bakılırsa başından epey şey geçmiştir. Yarenine Yurttaş Kane’den ilhamla Rozbat adını verdiğine göre belki de sinefildir. Ona hayran olmakla kalmaz, kendimize yakın hissederiz. O yaşlı boyacı, hemhal olduğumuz kişilerden sadece biridir. Kitapta öyküler aracılığıyla tanıştığımız, duygularını paylaştığımız başkaları da vardır.

Kitabında 18 öyküye yer veren Özerdoğan’ın poetikası çok belirgin. Hayata karşı duruşu sağlam, söyleyecek sözü net. Sözünü bağırmadan, alçak sesle söylüyor. Hikâyeler, usul usul, derinden akıyor, derine akıyor. Kuru toprağın suyu çekmesi gibi insanın içine işliyor. Olağanın içinde ayrıksı olanı, hayatın içinde hikâyesi anlatılacak olanı, durumun içinde hakikati bulup çıkarıyor yazar. Böylece öykü tam olarak tarif edilen klasik anlamını buluyor, en az sözle en derin etkiyi yaratıyor, gücünü söylenmeyenden alıyor. Okur, asıl öykünün yazarın dile getirmediklerinde olduğunu seziyor, düşündükçe anlamları buluyor, hikâyeyi tamamlıyor. Bu bakımdan, okurun aktif rolünden söz etmek, öyküye kendi sezgileriyle yön verdiğini belirtmek yerinde olacak. Öykülerin dili ise taptaze ve canlı. Anlatım, duru, su gibi berrak, tıkanmadan, engele çarpmadan doğal halinde akıyor. Öyküler, atmosferi ve tıkır tıkır işleyen ritmiyle okuru yavaş yavaş içine çekiyor, büyük resim beliriyor, anlam içe işliyor. Öykü girişleri, zamanda donmuş fotoğrafları canlandıran açılış cümleleri. Finallerse iç sızlatıyor, sarsıyor, bu nedenle de akılda kalıyor. Öyküler bitse de zihinde akmaya devam ediyor, düşünmeye devam ederken derinliklerde gizlenenleri de fark ediyorsunuz.

Özerdoğan, “Defter” ve “Tırnakçı” adlı öykülerinde, sözü birden fazla anlatıcı arasında bölüştürmüş, hikâyeyi onların bakış açılarıyla, onların ağzından anlatmayı tercih etmiş. “Tembih”, “Dıgıdık” ve” Zaman İşçisi” öykülerini ise manzum hikâye olarak kurgulamış. Gerek çoklu anlatıcılar gerekse manzum hikâyeler kitaba anlatım çeşitliliği bakımından zenginlik katmış.

Yazarın anlatmayı seçtiği hikâyeler kendi zamanlarının tanığı; ama her çağda karşılığını bulabilirler. Hem bu zamana hem bütün zamanlara hem bu ülkeye hem dünyaya aitler. Örneğin, Filistin topraklarındaki savaş sırasında tanık olduğumuz o an bizi ülkemize ya da dünyanın başka yerlerindeki yangınlara götürebilir, aşinası olduğumuz insanları hatırlatabilir.

Özerdoğan’ın kişileri arasında yıllarca sustuklarının acısını duvar saatinden çıkarmaya çalışan, pencere camına sıkışmış sineği serbest bırakıp ardından kendini bulan, çalıştığı evdeki insanlarla farkını çocuğu dereye düştükten sonra anlayan kadınlar da var, domates çalan göçmen kızla benzerliğini acı acı fark eden dar gelirliler, başka ülkelere göçerken denize düşen, suyun altında bulunmayı çaresizce beklerken dilekçe yazarak hakkını arayan avukatlar, delirme hikâyesini bir fotoğrafla anlatanlar da. Çocuklar da kendilerine yer buluyor bu öykülerde. Özet olarak, öykü kişilerinin tamamı kaplarına sığmıyor, bize görünmeyi başarıyorlar. Hepsinin söylenen söze, biçilmiş kadere itirazları var. Ancak, onlara -yani etrafımıza olup bitene- dikkatle bakmamız, söylenmeyeni dikkatle dinlememiz gerekir. Özerdoğan, öyküleri aracılığıyla en çok bunu gösteriyor bize.

Kitapta yer alan bütün öyküleri ayrı ayrı beğendim, çok da etkilendim. Ancak, “Mevsimin Son Yerlisi,” “Sıramı Yedirmem,” “Basit Şeyler” öne çıkıyor. Ayrıca, “Taşları Öldürdüm” ile “Sınıf”ın bende, “punctum” etkisi yarattığını belirtmek isterim. Özellikle “Sınıf,” şiirsel anlatımıyla pırıl pırıl parlıyor. Kitabın diğer yıldız öykülerini, yaydıkları ışıklara bakarak bulacağınızdan eminim.