Başka bir sağlık sistemi mümkün!

“Hekimiz Biz!

Tıbbın kurucuları İstanköylü Hipokrat’tan, Bergamalı Galen’den bu yana binlerce yıldır burada, bu topraklardayız. Hayata ve topluma adanmış bir mesleğin onurlu üyeleri olarak emeğimizle, bilgimizle, uzun yıllar süren eğitim ve mesleki deneyimlerimize dayalı birikimimizle insanlara hizmet veriyoruz.

Senenin 365 günü icap nöbetçisi bir uzman hekim, sabaha kadar ameliyat yapan her branştan bir cerrah, her gün yüz hasta muayene eden bir dahiliyeci, hayata anne karnından itibaren eşlik eden bir kadın doğumcu, yitirdiği hastasının ardından “Kızamık ağıdı” yakan bir pediatrist, ömrü narkoz koklamakla geçen bir anestezist, her ambulans sesinde yerinden fırlayan bir acilci, petri kutuları arasında bir mikrobiyolog, formaldehit kokuları arasında bir patolog, her türlü hastalıkla tek başına başa çıkmaya çalışan bir kasaba doktoru, şimdilerde kimliksizleştirilen bir pratisyen hekim, yirmi dört saat uykusuz geçen nöbet ertesinde vizite hazırlanan bir asistan hekim, aile hekimliği birimine hapsedilmiş bir aile hekimi, OSGB’lerin kaderine terk edilmiş bir işyeri hekimi, gün boyu öğrencilerine ve asistanlarına mesleği öğretmek için çalışan bir akademisyen, özel hastanelerin karşısında ayakta kalmaya çalışan bir muayenehane hekimi, şirket kurma ve ciro baskısı altında bir özel hastane hekimi, yoksulluk sınırının altında yaşamaya çalışan bir emekli hekim, işte ve evde çifte mesai yükünü taşıyan bir kadın hekim.

Her şeyden ve herkesten çok; doğumdan ölüme insanın en çıplak hallerine şahitlik ediyor, en çaresiz anlarında yardımına koşuyor, güçsüzlerin gücü, çaresizlerin çaresi olmak, ölümle ve hastalıklarla mücadele etmek, sağlık ve esenlik dağıtmak için çalışıyoruz.”

∗∗∗

TTB’nin “Başka Bir Sağlık Sistemi Başka Bir Hekimlik Ortamı Mümkün Mücadele Programı” için hazırladığı broşür böyle başlıyor.

Program geçtiğimiz Cumartesi günü başladı, bir buçuk ay sürecek. Bu süre boyunca Ankara’dan Diyarbakır’a, İstanbul’dan Trabzon’a ülkenin dört bir yanında paneller, sempozyumlar, çalıştaylar, basın açıklamaları, il gezileri, hastane ziyaretleri yapılacak.

Mücadele Programında 25 Şubat Salı İstanbul’dan başlayıp 1 Mart Cumartesi Ankara’da sonlanacak bir “Beyaz Yürüyüş” de yer alıyor. Yürüyüşün sonunda Ankara’da “Büyük Hekim Buluşması” var. Geleneksel 14 Mart Haftası programı da bu buluşmada hekimlerle birlikte kararlaştırılacak. Ufukta gene bir G(ö)REV görünüyor.

∗∗∗

Geçmişteki hastane kuyruklarını bile aratan, günlerce, haftalarca alınamayan hastane randevuları, günde yüz hastaya bakmaya zorlanan doktorlar, beş dakikaya sıkıştırılmış muayene süreleri, “randevu dışı hasta randevuları”, sağlık kurumlarını savaş alanlarına çeviren şiddet görüntüleri, ağır ve kötü çalışma koşulları altında ezilen, tükenen hekimler, sağlık çalışanları.

Bugün artık AKP’ye oy verenler de dahil herkesin kabul ettiği bir gerçek var; sağlık sistemi çöktü!

TTB bunun böyle olacağını zaten yıllardır anlatıyordu. Şimdi ise bugünkünden çok daha iyi, çok daha nitelikli sağlık hizmeti sunmanın mümkün; ülkenin maddi kaynakları ve sağlık insan gücünün böyle bir sistemi kurmaya yeterli olduğunu söylüyor.

Alternatif sağlık sisteminin adını da koyuyor; Kamucu-Toplumcu Sağlık Sistemi.

“Neden Kamucu-Toplumcu Bir Sağlık Sistemi?” sorusuna da on başlıkta cevap veriyor.

“Çünkü yalnızca kamucu-toplumcu bir sağlık sistemi;

Bütün toplumun sağlık ihtiyaçlarına cevap verebilir.

Herkese eşit, ücretsiz, nitelikli sağlık hizmeti sunabilir.

Sağlığın ticarileşmesini, özelleşmesini, piyasanın vahşi koşullarına terk edilmesini engelleyebilir.

Koruyucu hekimliği önceleyebilir, sağlıkta “olmazsa olmaz” sevk zincirini kurabilir.

Sağlıkta kışkırtılmış talebi ve şiddeti durdurabilir.

Hekimlerin hastalarına yeterli süre ayırabilecekleri, iyi hekimlik yapabilecekleri ortamları hazırlayabilir.

Hekimlere çalışırken ve emeklilikte insanca yaşayabilecekleri ekonomik, özlük haklarını sağlayabilir.

Hekimlerin iş ve gelir güvenceli koşullarda çalışmalarını temin edebilir.

Özelde çalışan hekimler için bir güvence oluşturabilir.

Hekimlerin mesleki bağımsızlıklarını, klinik özerkliklerini teminat altına alabilir.”

∗∗∗

Broşürün tamamına ttb.org.tr adresinden ulaşıp indirebilir, okuyabilirsiniz.

TTB’nin dediği gibi; Başka Bir Sağlık Sistemi Mümkün!

Not: “Sağlık Sisteminde Çöküş/Kamucu Toplumcu Çıkış Sempozyumu” 9 Şubat Pazar günü İstanbul’da Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek. Herkese açık.