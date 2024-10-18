Başkan Ahmet Akın’dan kadın çiftçilere üç müjde

BirGün EGE

Dünya Kadın Çiftçiler Günü, Balıkesir’de çok özel bir programla kutlandı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, köylerinden traktörlerle gelen kadın çiftçileri, kırmızı halıyla karşıladı.

Kadın çiftçilerle birlikte limon otu hasadı yapan Başkan Akın, Balıkesir’in verimli topraklarına alın terini akıtan her bir kadın çiftçinin emeğinin karşılığını alabilmesi için projelerini bir bir hayata geçireceğinin sözünü verdi.

Planlı ve programlı şekilde çiftçiye destek vereceklerini söyleyen Başkan Akın kadın çiftçilere yönelik hayata geçirilecek 3 projeyi açıkladı:

“Uyguladığımız alım garantili sözleşmeli tarım projesinde öncelikli olarak kadın çiftçilerimizi destekleyeceğiz. Fide desteğini yerine getireceğiz. Ekimden hasada kadar uzman personelimiz zirai danışmanlık, toprak analizi desteği sağlayacak. Kadın çiftçilerimize de bu konuda öncelik vereceğiz. Ayrıca bitkisel üretim, hayvancılık ve gıda konularında hibe destekli proje başvurularında sadece kadınlarımıza danışmanlık hizmeti desteği sağlayacağız. Kırsal alanda yaşayan kadınların sağlık taramaları da belediyemiz tarafından ücretsiz olarak yapılacak. Kadın kooperatiflerimizin ürettikleri ürünü satın almak, bunların başka pazarlardaki ticari olanaklarını artırmak ve ürünlerinin ellerinde kalmaması için çalışma başlattık. Velhasıl sizler bizim her şeyimizsiniz. Üreten toplum kazanan toplumdur. Biz de ilk yola çıkışımızı tarımsal kalkınmadan başlattık. Tarımsal kalkınmanın en başına, en güzel, değerli noktasına da kadın çiftçilerimizi koyduk.”