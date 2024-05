Başkan Balaban isyan etti: O parayı ben bile almıyorum

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, belediye iştiraklerindeki yönetim kurulu üyesi sayısının artması konusundaki spekülasyonlara karşı açıklama yaptı. Balaban, “80 bin TL’lik bir ödeme yok” dedi.

BirGün EGE

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban basın toplantısı düzenledi. Balaban, her hafta Çarşamba günü yurttaşları makamında ağırlayacaklarını söyledi. Balaban, “8 Mayıs 2024 tarihinden itibaren her Çarşamba halk günü olarak makamımda halkımız ile buluşmaya devam edeceğim. Her Çarşamba 09.00 – 12.00 ile 14.00 - 18.00 saatleri arasında makamımda halkımızı ağırlayacak, talep ve sıkıntılarını dinleyeceğim. Diğer günler ise halkımızın bize verdiği sorumluluğu yerine getirerek görevimi en iyi şekilde ifa etmeye çalışacağım. Sabah 09.00’dan itibaren işlerimiz, toplantılarımız bitene kadar zaman ve mesai mevhumu olmadan tüm başkan yardımcılarımız, danışmanlarımız ve özel kalem birimimiz, müdürlerimiz, tüm çalışanlarımız ile Yunusemre halkına hizmet etmeye, çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Önümüzdeki günlerde çevreci gönüllülerle birlikte bir kampanya başlatacaklarını, bu kampanyaya kendisinin de katılacağını aktaran Başkan Semih Balaban, bunun duyurusunu da kısa sürede yapacaklarını belirterek, “Yunusemre Belediyesi olarak her Cumartesi belediye işçileri, gönüllülerimizle temizlik kampanyası başlatacağız. Öncelikle temizlikten başlayacağız. Bu şehri hep birlikte pırıl pırıl yapacağız. Kampanyayı kısa sürede duyuracağız” dedi.

Balaban basın toplantısında, sosyal medyada attığı gönderilerle MAYEB ve YUNTAŞ yönetimine ilişkin kamuoyunu yanıltanlar hakkında da suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti. Açıklamasına, “İddia edilen 80 bin TL’yi ben dahi almıyorum” cümlesiyle başlayan Başkan Balaban sözlerine şöyle devam etti: “Tasarruf tedbirlerini hayatın her alanında uyguluyoruz. Personel alırken de bu tedbirlere riayet ediyoruz. Sosyal medyada MAYEB’in yönetim kurulu üyeliğini 7’den 15’e çıkarmamız eleştirilmiş. Biz ne yaptıysak savunduk, savunduğumuzu da yaptık. YUNTAŞ’ta da yönetim kurulu üyeliğini 7’den 17’ye çıkardık. Belediye başkanı olarak ben, ekibim ve kadrom olmadan hiçbir şeyi başaramam. Bu belediyede bin 397 gibi yüksek bir rakamda çalışanımız var. Bu çalışanlarımızın 324’ü memur… Sayıştay baş denetçisi olan bir üstadımız var. Bize fahri danışmanlık yapıyor. Dedi ki, ‘sana bir yol göstereyim, personel alımında da yarı yarıya tasarruf yaparsın. Bu da yönetim kurulu yetkisidir. Bunu istediğin sayıda yapabilirsin. Çalıştıracağın arkadaşları yönetim kuruluna al. Yönetimlerin alt birimleri oluyor. Araştırma, planlama, istişare, danışma, hukuk denetim kurulu gibi… Onlara ödeyeceğin tek şey huzur hakkı olur’ Huzur hakkı 27 bin TL brüt, 21 bin TL nettir. O arkadaşların hepsi de tek tek çalışıyor. O twett atan arkadaş yalan söyleyerek 18 bin TL ile 80 bin TL arasında maaş alacaklarını söylemiş. O arkadaşlarımız 21 TL gibi bir huzur hakkı ücretiyle işlerini yapacaklar. Halkı yanlış bilgilendirmek için paylaşımda bulunan arkadaşla ilgili de gerekli hukuki süreci başlatacağız.”