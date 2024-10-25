Başkan Duman: Buca kimsenin çöplüğü değil

BirGün EGE

Buca Belediyesi’nin sosyal medya ve basın yoluyla yaptığı uyarılara uymayan kişi veya firmalar, Seyhan Mahallesi’nde bulunan boş araziye çöp ve moloz dökmeyi sürdürüyor. Sık sık alanda temizlik çalışması gerçekleştiren Buca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, dün gelen ihbar üzerine yeniden bölgeye gitti.

Arazinin tamamen çöp ve moloz yığını ile dolu olduğunu gören ekipler, kepçe ve kamyonlarla alana girerek, iki gün süren bir çalışma gerçekleştirdi. Bölgedeki sıkıntının devam etmesinin kendilerini üzdüğünü belirten Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, “Aynı bölgeyi düzenli aralıklarla temizlemek zorunda kalıyoruz. Bu konuda kararlılığımızı daha önce ifade etmiştik. İlçemizin hangi noktasında olursa olsun kaçak moloz dökenleri yakaladığımız anda en üst sınırdan ceza keseceğiz. Buca kimsesinin çöplüğü değil. Kirletenlerin gözünün yaşına bakmayacağız” dedi.