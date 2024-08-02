Başkan Eşki’den ‘istismarla mücadele’ kararlılığı

BirGün EGE

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, çocuklara yönelik cinsel istismarla mücadelede kararlılıklarını vurguladı. Hayatın her alanında vatandaşlara hizmet ederken, çocuklar söz konusu olduğunda hassasiyetlerinin en üst düzeye ulaştığını belirten Başkan Eşki, Türkiye’nin de üyesi olduğu Avrupa Konseyi’nin 2007’de onayladığı ve 2010’da Türkiye tarafından kabul edilen Lanzarote Sözleşmesi hakkında bilgi verdi.

Sözleşmenin, çocuklara yönelik cinsel şiddetin önlenmesi için çocuklara ve ailelerine bilgi sağlayarak onları güçlendirecek unsurları içeren bir kampanya yürütülmesini öngördüğünü belirtti. Ayrıca, Avrupa Konseyi’nin BEŞTE BİR Kampanyası ile çocuğa karşı cinsel şiddeti durdurmak için önemli adımlar atıldığını vurguladı.

Bornova Belediyesi olarak, Lanzarote Sözleşmesi’nin yerel yönetimlere yüklediği sorumlulukları kapsayan Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi tarafından hazırlanan “Çocuğa Karşı Cinsel Şiddetin Durdurulması için Yerel ve Bölgesel Yönetimler Anlaşması”na imza attıklarını ifade eden Eşki, bu kapsamda çalışmalarına başladıklarını açıkladı. Eşki “BEŞTE BİR Kampanyası her ne kadar on yıl önce sonlandırılmış olsa da bizler bu kampanyanın ürettiği içerik ve materyalleri siz değerli Bornovalılar ile paylaşarak çocuğa yönelik cinsel istismarla mücadele etmeye kararlıyız” dedi.