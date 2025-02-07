Başkan Helil Kınay’dan AKUT’a teşekkür ziyareti

BirGün EGE

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, 6 Şubat depreminin yıldönümünde, Karabağlar Belediyesi tarafından AKUT’a tahsis edilen ve Türkiye’nin en büyük kapalı alan yerleşkesi olan Şehit Uzman Çavuş Akın Acar Yerleşkesini ziyaret etti.

Afet bölgelerine ilk ulaşan AKUT gönüllüleriyle bir araya gelen Başkan Kınay ekiplere teşekkür etti. AKUT’un afetlerde gösterdiği dayanışmanın önemine vurgu yapan Başkan Kınay, “Sorun oluştuktan sonra değil, öncesinde tedbir alarak hazırlıklı olmalıyız. Esas mesele ise, kayıpları en aza indirecek sistemleri oluşturmak” dedi.