Başkan, kadınlarla enginar hasadı yaptı

BirGün EGE

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, belediyeye ait tarım arazilerinde yetiştirilen enginarların hasadına katıldı.

Kadın işçilerle birlikte tarlada enginar toplayan Yetişkin, “Efeler’imizin bereketli topraklarında belediyemizce yetiştirilen enginarlarımızın hasadında olduğu gibi, tarladan sokağa kentimizin her köşesinde hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü Efeler hepimizin” dedi. Yetişkin’e enginar hasadında Efeler Belediye Başkan Yardımcıları Muttalip Özsemerci ile Yalçın Ulusal, Zeybek A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Levent Baba, Efebel Genel Müdürü Hulisi Ünal da eşlik etti.

Efeler Belediyesi’nin enginarları, tek tek toplandıktan sonra boyutlarına ve türlerine göre ayrıştırılacak. Sofra yolculuğu devam eden enginarlar daha sonra belediyeye ait tarımsal ürün fabrikasında işlenecek. Alanında uzman gıda mühendislerince yapılan bir dizi kontrol ve testlerin ardından konserve yapılan enginarlar tüketicilere sunulacak. Efeler’in enginarları; Efe Bakkalların yanı sıra, www.efelerpazari.com adresli internet sitesinden yurt içi ve yurt dışından tüketicilerle de buluşacak.