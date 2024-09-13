Başkan Kınay festival hazırlıklarını inceledi

BirGün EGE

Karabağlar Belediyesi geleneksel hale gelen Kavacık Üzüm Festivali’nin 12’ncisini düzenliyor. 14-15 Eylül’de Karabağlar Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlenecek festival, binlerce ziyaretçiyi ağırlayacak.

Festivalde, yerel kalkınmayı destekleyerek bölgeye özgü coğrafi işaretli üzümleri tanıtmak amaçlanıyor. Halk oyunları, üzüm yarışmaları, konserler, atölyeler ve sergilerle dolu bir program konukları bekliyor.

Türk Halk Müziği sanatçısı Belkıs Akkale ve İzmirli sanatçı Sedat Yüce de festivalde sahne alacak. Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Kavacık Köyü’ne giderek hazırlıkları yerinde inceledi. Üzüm bağı sahipleriyle sohbet edip üzüm toplayan Başkan Kınay, köylerin yapısını korumak ve köylülerin kalkınabilmesi için çalıştıklarını söyledi. Üzüm festivali için duyduğu heyecanı dile getiren Başkan Kınay, üzümün yanında köye ait tüm değerlere de sahip çıkarak bu değerlerin daha görünür olması için çalışacaklarını söyledi.