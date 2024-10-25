Başkan Mutlu 3-5 yaş grubuyla oyun oynadı

BirGün EGE

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu 3-5 yaş grubu çocuklara ücretsiz okul öncesi eğitim desteği veren Beştepeler Sosyal Tesisleri Oyun Evi’ni ziyaret ederek miniklerle bir araya geldi. Belediyenin 11 oyun evinden biri olan Beştepeler’de, çocukları oyun saatinde yakalayan Başkan Mutlu, onlarla birlikte oyunlar oynamayı ihmal etmedi.

İlk etapta 250 çocuğa okul öncesi eğitim desteği verecek olan oyun evlerini yerinde görerek çocukların neşesini paylaşan Başkan Mutlu, “Konak’ta adil kent, eşit yurttaş diyerek göreve başladık. Çünkü çocuklar hiçbir ayrımcılığa uğramasın, almaları gereken en temel eğitim hakkı ve tüm haklarda eşit olsun, sağlıklı bir gelişim yaşasın istiyoruz. Konak Belediyesi olarak elimizden geleni yapmak için buradayız. Okul öncesi eğitim, her çocuğun ücretsiz ve kolayca ulaşabildiği bir hak olmalı. 8’ini açtığımız yakında tamamını başlatacağımız 11 oyun evimizde bu açığı bir nebze olsun kapatmak için ücretsiz hizmet veriyoruz. Çocukları mutlu bir Konak, mutlu Konak’ın temelini oluşturuyor” dedi.