Başkan Mutlu: Mücadeleye devam edeceğim

BirGün/EGE

Mayıs ayı birinci birleşimi için bir araya gelen Konak Belediye Meclisi’nde önergelerin yanı sıra son dönemde ortaya atılan asılsız iddialar da gündeme geldi.

Meclis gruplarının iddialara inanmadıklarını açıkça ifade ettiği toplantıda Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, kamuoyuna önceki gün duyurduğu açıklamasını hatırlatarak, sözlerinin arkasında olduğunu, şeffaflık, dürüstlük ve adaletten ödün veremeyeceğini bir kez daha vurguladı.

Başkan Mutlu, kadın siyasetçilerin geçmişte de benzer tehdit ve şantajlarla korkutulmaya çalışıldığını ancak hemcinslerinden de aldığı güçle mücadeleye yılmadan devam edeceğini açıkladı.

Başkan Mutlu, ranta karşı kentin suç haritasını çıkarmış bir mimar olarak, belediye başkanlığında da dürüstlük ve şeffaflıktan ödün vermeyeceğinin altını çizerek şunları söyledi: “Ben, bir kadın siyasetçiyim. Kadın siyasetçileri, geçmişte, bu yöntemlerle korkutmaya; şantajla, tehditle sindirmeye alışmış olabilirler. Ama ben, pek çok hemcinsimin bana günlerdir söylediği ‘yanındayız’ mesajlarında olduğu gibi bu anlayışla mücadele edeceğim. Teveccühünüz için teşekkür ederim. Nasıl çalıştığımızı, bu kentin planlama süreçlerinde nasıl dürüstlükten, şeffaflıktan, adaletten yana olduğumuzu biliyorsunuz. Ben, ömrümü Mimarlar Odası’nda geçirdim. Parsel bazında imar planı rantlarına karşı bu kentin kent suçları haritasını yaptım. Yalanla, dolanla, anlatırken bile zul bulduğum şeylerle mücadele ediyorum.”

Net ve kararlı cümleler kullanan Başkan Mutlu, ailesine kadar sirayet eden iftiralar karşısında yılmayacağını kesin bir dille ifade etti ve sözlerini şöyle tamamladı: “Biz, kadın olarak buralara kolay gelmedik. Burada kadın siyasetçiler var. Kadınla uğraşıyorsunuz, kocasından ne istiyorsunuz? Ben böyle şey görmedim. Benim eşim Mimarlar Odası gibi saygın bir kurumda, on iki yıl boyunca genel sekreterlik yapan, Türkiye’de oldukça tanınan, bilinen birisi. Ona kadar varan iftiralar var. Süreç zor ama ben geri adım atmıyorum. Ben mücadeleye devam edeceğim.”

KONAK’TAN KADINA KARŞI ŞİDDETE KARŞI OYBİRLİĞİ

Konak Belediye Meclisi’nin mayıs ayı oturumunda bir kez daha kadına yönelik şiddete karşı oy birliği yapıldı. Konak’ta kadın cinayetlerine kurban giden kadınların ailelerine, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu yürütücülüğünde, Kadın Danışma Merkezleriyle birlikte destek verilmesi konusunda gerekli çalışmaların yapılması oybirliğiyle uygun bulundu.

Öte yandan Konak Belediye Meclisi, eşitlik için de oy birliğini bozmadı. Konak Belediyesi ile REDI International (Roman Girişimciliğini Geliştirme İnisiyatifi Derneği) arasında yürütülmesi planlanan, Avrupa Birliği finansal desteği ve REDI International liderliğinde yürütülen “Batı Balkanlar ve Türkiye’de Roman Girişimcilerin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında işbirliği sözleşmesi imzalanması da oy birliğiyle kabul edildi.