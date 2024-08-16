Başkan Nuri Çavuşoğlu: Yeniden kiralama yok

BirGün EGE

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, kamuoyunda gündeme gelen kiralık araç ihalesi ile ilgili Büyükşehir Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı’nda değerlendirmelerde bulundu. Bazı siyasi parti ve sendika temsilcilerinin daha önce ihtiyaç fazlası olarak geri gönderdikleri araçların yeniden kiralama ihalesine çıkılacağına dair iddiaları ile ilgili açıklamada bulunan Çavuşoğlu, göreve gelir gelmez yaptıkları çalışmayla ihtiyaç fazlası ve bazı siyasi parti temsilcilerinin kullanımına verilen 47 aracı iade ettiklerini hatırlattı.

Bunu yaparken amaçlarının şov olmadığını vurgulayan Çavuşoğlu, “Hem kaynakları doğru kullanmak, hem de hakkı olmadan sırf bir siyasi partinin temsilcisi olması hasebiyle Büyükşehir Belediyesinin kaynaklarının kullanılıyor olmasından duyduğumuz rahatsızlık gereği bu araçları belirledik. Araçlara ihtiyacımız olmadığını belirledik ve geri gönderdik. Bu verdiğimiz kararla ilgili bir değişiklik yok. Gönderdiğimiz hiçbir aracı yeniden kiralamıyoruz” diye konuştu.

Önceki dönemde bazı kiralık araçların Büyükşehir Belediyesi hizmetinde kullanılmadığını belirten Çavuşoğlu, Geri gönderdikleri 20 AIH 195, 20 AIH 187 ve 20 AIH 206 plakalı araçların ihtiyaç duyulduğunda şoförleriyle birlikte bir siyasi partinin temsilcilerine tahsis edildiğini kaydetti.