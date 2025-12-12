Başkan reddetti, meclis kabul etti

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun “hukuka aykırı” olduğu gerekçesiyle iade ettiği üç madde, CHP Grubu’nun oylarıyla yeniden kabul edildi. Başkan Çerçioğlu, kararların iptali için idare mahkemesine başvuracaklarını açıkladı. Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Aralık ayı toplantısında, daha önce Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından meclise iade edilen 3 önemli madde tekrar gündeme geldi.

SİYASİ HIRSA KURBAN

Maddeler; Aydın Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki bazı alanların Kuşadası ve Didim belediyelerine devredilmesi ve ilaçlama, vektörel mücadele hizmetleriyle ilgiliydi. CHP Grubu, maddelerin aynen oylanmasını talep etti. CHP Grup Sözcüsü ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in önerisi doğrultusunda yapılan oylamada, AKP Grubu “hayır” oyu verirken CHP’li üyelerin “evet” oylarıyla maddeler yeniden kabul edildi. Kararın ardından konuşan Çerçioğlu, idare mahkemesine başvuracaklarını açıkladı.

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nin yasal olarak Büyükşehir’e ait olan ilaçlama hizmetleri yeniden gündeme geldiğinde Çerçioğlu, Aydın halk sağlığı negatif etkileyen sinek ve haşere sorununu çözümsüz bıraktı. 11 yıldır ilçe belediyelerinin omzuna yıkılan ve milyonlarca liralık yük doğuran ilaçlama hizmetinin Büyükşehir’e devri için sunulan teklif, Çerçioğlu’nun talimatıyla komisyona geri gönderilmişti.

5216 sayılı yasa açıkça Büyükşehir’i sorumlu tutarken, Çerçioğlu’nun bu görevi üstlenmemekteki ısrarı, ilçelerde tepkiyi büyüttü. Yaz aylarında artan sinek popülasyonu, yurttaşın her gün yaptığı şikâyetler ve ciddi hastalık risklerine rağmen sorumluluk almaması kamuoyunda “Neden kaçıyor?” sorularını beraberinde getirdi.

Cenaze-defin hizmetlerinden ilaçlamaya kadar Büyükşehir’in yasal sorumlulukları 11 yıl boyunca ilçe belediyelerine yükletildi. 2014-2025 arasında ilçelerin üstlendiği yük 3 milyar TL’ye dayandı. Başkan Özlem Çerçioğlu’nun sorumluluk almaktan geri durması, kamuoyunda sert tepkilere neden oldu.