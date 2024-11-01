Başkan Semih Balaban halkın taleplerini dinledi

BirGün EGE

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban’ın düzenlediği halk gününe yurttaşların ilgisi yoğundu. Her ayın son çarşambası düzenlenen halk gününde yurttaşların taleplerini dinleyen Başkan Semih Balaban vatandaşın yaşadığı sıkıntıyı en aza indirmek için var güçleriyle çalıştıklarını kaydederek, “Halk günlerimizin amacı vatandaşımızın sesine kulak vermek ve taleplerini yakından dinlemek. Sorunların büyük kısmı bizimle alakalı değil. Ancak bizle alakalı olmayan sorunlara da ilgili kurumlarla irtibata geçerek çözüm bulmaya çalışıyoruz.” dedi.

Yurttaşların çoğunlukla yaşanan ekonomik sıkıntılar dolayısıyla yardım ya da iş talep ettiğini belirten Balaban, “Maalesef belediyemizin imkânları da sınırlı. Bünyemizde oluşturduğumuz istihdam ofisimizde iş arayan vatandaşlarımızı işverenlerle bir araya getiriyoruz. Seçildiğimiz günden bu zamana kadar binlerce vatandaşımızla bir araya geldik. Bundan sonra da buluşmaya devam edeceğiz” diye konuştu.