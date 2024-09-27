Başkan Yetişkin, miniklerle buluştu

BirGün EGE

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Efeler Belediyesi’nin çocuklara en iyi okul öncesi eğitimi sunmayı hedefleyen gündüz bakımevlerinden biri olan kurumda, miniklerin yüzlerindeki gülümsemeleri paylaştı. Çocuklarla oyun oynayan, kahvaltılarına katılıp aktivitelerde bulunan Başkan Yetişkin’in çocuklarla diyalogu, renkli görüntülere sahne oldu.

Başkan Anıl Yetişkin, Efeler’in güler yüzlü ve şevkatli eğitimcileriyle bir araya gelip fikir alışverişinde bulundu. Öğretmenlere fedakâr çalışmaları için teşekkür eden Başkan Anıl Yetişkin, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın en iyi şekilde yetişmesi için gerekli adımları atıyoruz. Çocukların eğitimine yatırım yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.