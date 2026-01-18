Başkan’a göre sadece martı ve karga varmış

Ordu Durugöl Mahallesi’nde Melet Irmağı kenarında bulunan eski çöp döküm alanının imara açılmasına karşı yürütülen mücadelede gerilim sürüyor. ORÇEV ve bileşenlerinin yürüttüğü kampanyada toplanan 18 bini aşkın imzanın Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne (OBB)teslim edilmesinin ardından başkan Hilmi Güler’in orada “Kuş cenneti denilen yerde uçan şeyler martılarla kargalar” sözlerine yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş’ten yanıt geldi: 122 tür kuşu fotoğrafladım. Bunu memnuniyetle ispatlarım.

İmzaların OBB’ye teslimi sonrası Meclis toplantısına katılma girişimlerinin engellenmesi sonrası OBB’nin AKP’li Başkanı Hilmi Güler’den açıklama geldi: Kuş cenneti denilen yerde uçan şeyler martılarla kargalar. Belki birkaç cins daha kuş olabilir. Biz tüm bunları şu anda Çevre Bakanlığı’nın bilgisi dahilinde rehabilite ediyoruz. Bununla ilgili yürütmeyi durdurma kararları alınıyor. Daha önce gemi yanaşıyordu. Şimdi rıhtımı uzatarak burayı aynı havayolları gibi deniz ulaşımına açmak istiyoruz. Buna birileri çıkıp dava açıyor. Neresine dokunuyor anlayamıyorum.”

Yaşam savunucularının yürüttüğü mücadeleden rahatsız olan Güler’e yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş yanıt verdi: Ben 124 kuş türünün 122’sini fotoğrafladım. Hayali bir cennet söylemi yapmadık. Burası son kale. Şehrin Doğu ucundan geçen Melet ırmağı kıyısı uzun yıllar kentin çöplüğü olarak kullanılmış. Uzun uğraşlar sonucu artık çöplük olmasından vazgeçiliyor. Yıllar içinde bu alan kendi kendini onarıyor, kuşlar için bir cennet haline geliyor. Ancak Güler ile Diyanet’in eski Başkanı Ali Erbaş arasında bir protokol imzalandı. Hedef eski çöplük ve kuşların cennetine Türk İslam Araştırmaları Merkezi kurmak. Bütçesi 700 milyon TL. Ordulular kasım ayından beri mücadele veriyor.

***

MÜSAADE ETMEYECEĞİZ

SOL Parti Ordu İl Başkanı Ethem İştar, toplanan imzaların OBB’ye teslim edildikten sonra Meclis toplantısını izlemelerinin engellediğini söyledi. İştar, "Ne yazık ki Meclis’e çıkan merdivenlere barikatlar kurulmuştu. Hangi hakla Meclis toplantısını izlemek isteyen yurttaşları belediye içine almıyorsunuz! Ülkemizin ve ilimizin ranta kurban edilmesine müsaade etmeyeceğiz” dedi.