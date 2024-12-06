Başkana tehdit yardımcıya saldırı

BirGün EGE

İzmir'de Menderes Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez, makam odasında darbedildi. Yakup T. isimli şahıs, bir grup arkadaşıyla iş yeri ruhsatı için Menderes Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez ile görüşmek için makam odasına gitti. Görüşmede tartışma çıktı. Tartışmada Yakup T, tabancasını çekip, Sönmez'i tehdit etti. Kuzeni Halil K. de Belediye Başkan Yardımcısı Sönmez’i darbetti. Sönmez, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sönmez darp sonucu tek gözünde yüzde 80 görme kaybı yaşıyor.

Adli soruşturma işlemlerinin başlatıldığı belirtilen belediye açıklamasında “Belediye Başkan Yardımcımız Rüzgar Sönmez makamında görevi sırasında bir grup tarafından darp edildi. Yaşanan olay sonrası Belediye Başkan Yardımcımız hastanede tedavi altına alınmış olup, konuyla ilgili adli soruşturma işlemi başladı. Yaşanan durum nedeniyle Belediye Başkan Yardımcımıza geçmiş olsun diliyor, sorumluların en kısa sürede yakalanıp yargı önüne çıkarılmasını bekliyoruz” denildi.

Öte yandan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, belediye ihaleleri nedeniyle tehdit edildiğini açıkladı. Başkan Zeyrek, “Haksız ihale alanlarının hepsinin önüne geçtim. Bununla ilgili de insanı yalan yanlış iftiralarla, ailesiyle tehdit ediyorlar ne istedikleri ihaleleri vereceğim ne tehditlerle benden istenen paraları vereceğim” dedi.