Başkanın tüm cincileri!

Belki görmüşsünüzdür, geçen hafta ABD Senatosu’nda Cumhuriyetçi Parti senatörlerinden John Kennedy (Louisiana), Alien (1979) filminin canavarını göstererek şöyle dedi:

“Sayın Başkan, bu ‘Alien’ filmindeki uzaylının fotoğrafı. Eğer diğer ülkeler tarafından ABD’ye gönderilen çiğ dondurulmuş karideslerden yerseniz, sonunda böyle görünebilirsiniz. Peki bu nasıl olabilir? Çünkü bu karidesler radyoaktif. Şaka yapmıyorum, içinde sezyum-137 adında radyoaktif bir izotop var. Bu sizi öldürür. Bu şeyleri yerseniz, uzaylıya dönüşmeseniz bile, garanti ederim ki fazladan bir kulağınız daha çıkar."

Hem okudum hem de izledim, adam gerçekten de şaka yapmıyor! Olay şu: Ağustos sonlarında Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), ünlü market zinciri Walmart’ın Endonezya’dan ithal ettiği dondurulmuş karideslerde radyoaktivite izine rastladı ve ürünler imha edildi. FDA’nın raporuna rağmen Senatör Kennedy, bunun tekrarlandığını iddia ederek “Yeme Başganım, gavur malı yeme!” havasında geçen bu sunumu yaptı.

∗∗∗

Dünyanın ‘en güçlü’, ‘en büyük’, ‘en süpersonik’ ülkesi olarak lanse edilen ABD’nin nasıl dehşetli bir cehalet içinde kıvrandığını, ülkenin bilim ve teknoloji alanındaki gelişmişliğine rağmen halkın önemli bir bölümünün neredeyse ‘bilim düşmanı’ olarak nitelenebileceğini biliyorsunuz; bilmiyorsanız bile, seçtikleri başkana bakarak durumu tahmin edebilirsiniz. En acayip fantastik romanlarda bile göremeyeceğiniz inanışlarıyla Mormonlar ve türevi tarikatlar, düz-dünyacılar, yaratılışçılar, ‘yaratıkçılar’ (Koca Ayak ve Wendigo başta olmak üzere bir sürü folklorik canavarın varlığına inanıp peşine düşenler), uzaylı avcıları, hayalet avcısı medyumlar, vudu büyücüleri vs. derken öyle uzun bir liste oluşuyor ki, insan bayağı huzursuz oluyor. Her eyaletin kendine has folklorik inanışları ve artık toplumsal karakter özelliğine dönüşmüş davranış biçimleri de cabası...

Tabii bunlar az ya da çok her ülkede olan şeyler; bilişim teknolojilerindeki gelişmelere rağmen, insan denen canlı türü inançsal bilgiyi bilimsel bilgiye yeğliyor. Çünkü bu çok daha kolay! Bilimsel bilgiye ulaşmak için çaba harcamanız gerekirken, inançsal bilgiyi sadece dinleyerek/izleyerek edinebiliyorsunuz. Bir de, bilimsel bilginin deneme-yanılma-tekrar deneme ve ‘yanlışlanabilirlik’ üstüne kurulu ‘sıkıcı’ süreçleriyle batıl inançların rengârenk yapısı arasındaki cazibe farkını da hesaba katarsanız, türlü coğrafyalarda türlü inanışların -’oturduğu yerden kalkarken düşecek gibi olan tanrıyı kolundan tutup doğrultan evliyalar’, ‘yeryüzüne inip düşmana karşı savaşan melekler’, bazıları ormanda bazıları dağda tek başına gezen insanları yakalayıp yiyen canavarlar, çöl rüzgârlarıyla gezen cinler’- kol gezdiği bir dünyayla karşılaşıyorsunuz.

∗∗∗

Ama o ülkeler bu inanışlarını ‘küresel gerçeklikler’ olarak pazarlamıyor, pazarlayamıyor. Endonezya’dan Polonya’ya, Ukrayna’dan Hindistan’a dek çok sayıda ülkenin kendi inanışlarından yola çıkarak yaptığı korku-gerilim filmleri, ya da ABD’de yapılmasına rağmen yüzünü ‘tanrı baba’ya değil de ‘toprak ana’ya dönen bağımsız (indie) filmler, Hollywood’un yönettiği sınıflandırma sistemi tarafından ‘folklorik korku’ (folk-horror) alt-türü olarak niteleniyor. Böylece ortaya, Hollywood yapımı dinsel korku filmlerinin hiçbirinin, biraz da hafifletici bir yanı olan ‘folklorik’ sözcüğüyle tanımlanamadığı bir dünya çıkarıyor.

Bu kültürel ideolojinin en iyi -’en mide bulandırıcı’ anlamında- örneklerinden biri, geçen hafta gösterime giren The Conjuring: Last Rites/Korku Seansı 4: Son Ayin (2025) olsa gerek.

İlk filminden (2013) bu yana tepkimi her fırsatta dile getirdiğim bu serinin çıkış noktası, Ed ve Lorraine Warren adlı sahtekâr bir çiftin anıları... ‘Televanjelik’ olarak adlandırılan televizyon rahiplerinin daha karanlık versiyonu olan bu çift, güya ‘çözdükleri’ hayaletli ev ve intikamcı hortlak olaylarıyla ABD’de epey ünlü oldular. Sadece The Conjuring değil, aynı evrenden üretilen Annabelle ve The Nun serileri sayesinde son 12 yıldır bu ün tüm dünyaya yayılıyor. Sahtekâr mı sahtekâr bir ‘cinci hoca’ çiftini tüm dünya iyi ve saygın insanlar olarak tanıyor. Eyvah ki ne eyvah!

∗∗∗

Bu filmlerin, temeli ‘Amerikan rüyası’ ve ‘Amerikan yaşam tarzı’na dayalı ortak özellikleri var: Hortlaklar/iblisler hep inançlı ve bir kiliseye mensup, çok çocuklu, orta-sınıf beyaz Amerikan ailelerine musallat oluyor. Her ‘olay’, kilisenin onayı olsa da olmasa da, tümüyle kilise yöntemleriyle -haç, kutsanmış su, belli başlı ‘şeytan çıkarma’ duaları vs.- çözüme kavuşturuluyor. Serinin her filminde, Warren çiftinin verdiği konferanslar, çağrıldıkları TV programları ve karı-koca hakkında yapılan gazete haberlerinden parçalar gösterilerek seyircinin “Aaa, hepsi gerçekmiş!” demesi amaçlanıyor. Ve ne hikmetse, Warren çiftinin ilahi yardımına hiç siyahiler, çekik gözlüler ya da diğer dinlere mensup insanlar muhtaç olmuyor.

Tüm bu popülasyon belirleme ve kısıtlamalarına rağmen bu öyküler, egemen Hollywood yapım/dağıtım sistemi sayesinde anaakım (mainstream) sinemanın küresel hikâyelerine dönüştürülüyor. Oysa hiç de küresel değil, hatta folklorik bile değil!

Serinin ilk filminde, sanki Salem cadı mahkemelerinde yargılanıp öldürülen kadınlar (1692-’93) gerçekten suçluymuş gibi bir öykü kurulmuştu. İşte bu anlayış ile “Başganım, gavur malı yeme, canafar olursun!” diyen zihniyet aynı yerden besleniyor, aynı yeri besliyor.