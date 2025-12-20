‘Başkası’ sorunu ve öznelerarasılık*

Önder KULAK - Kurtul GÜLENÇ

“Başkası” sorunu modern felsefenin, bir bilgi sorunu, özellikle de “başka zihinler” ya da “başkasının beni” sorunu olarak ortaya koyduğu bir sorundur: Başkasının beni’ni nasıl bilebiliriz? Başkasının ben’i sorununun tartışılmasını mümkün kılan tarihsel gelişme Descartes felsefesi ile beraber ortaya çıkmıştır. “Başka-ben çeşidinden bir kavramın ortaya çıkabilmesi için, daha önce kurulmuş olması gereken ‘ben’, ‘subjekt’ (özne), ya da ‘insanın kendi bilinci’ kavramlarının oluşması gerekmektedir. Modern dönem içinde başka bir ben’i göstermek için kullanılan alter ego kavramı Antik Dönem felsefesinin bir başarısıdır. Fakat, bu kavramın Antik Dönem felsefesindeki karşılığı dostluktur.”1

KARTEZYEN FELSEFE VE BAŞKASININ BENİ

Kaynağını Descartes’ın felsefesinde bulan ‘ben’ (ego) kavramı, düşünen şey olarak zihin ile yer kaplayan şey arasındaki ikilik üzerine kurulmuştur. Descartes’ın bilgi için şüphe edilemez temeller bulma teşebbüsü ile ortaya koyduğu yöntem anlayışı sonucunda zihin-beden düalizmi doğmuştur. Descartes’ın zihin-beden düalizmi, mekândaki cisimlere ilişkin bilimsel açıklamayla tam olarak ‘zihinsel’ amaç ve irade kategorileri haline gelen şey arasında bir yarık açmaya yarar. Mekânda yer kaplayan madde olarak katışıksız bir biçimde mekanik olan bir maddi dünya modeli, özünde cisimleşmemiş ve maddesiz bir şey olarak bir zihin resmiyle bir araya getirilmiştir. Descartes’a göre ben, bütün bilinçli edimlerin birliği olarak “düşünen şey” diye tanımlanmaktadır. Çünkü düşünme “bizde işlediğinin bilincinde olduğumuz her şeydir”; bilinçli özneler olarak bize ait olan tüm “edimler” ve “edilimlerdir”.2

Ne var ki Descartes’ın kartezyen ikiciliği ben’i ortaya çıkartırken çözümlenmesi gereken bir başka sorunu da beraberinde getirir. Öznenin ya da öznelliğin içinde yer aldığı alan, ben’den başka olan şeylerin alanıdır: benim olmadığım, ben olmayan, ben ne değilsem o olan şeyler; beni kuşatan dünya, kendi bedenim, başka özneler yani başka benler... Şimdi ne yapılmalıdır? Ben ile benden farklı olan başka benler arasındaki ilişki nasıl kurulacaktır? “Benim dışındakilerin hepsi bana doğrudan doğruya verilmeyen, bana dolaylı verilen şeylerdir. Bu demektir ki sen bana kendim gibi verilmiyorsun. Dış dünya hiçbir zaman düşünmenin iç edimlerinin doğrudan verilmişliğini taşıyamaz, hiçbir zaman benin kendini bildiği gibi bilinemez. Benim gören, işiten, isteyen özne oluşum, özne olarak varlığım, özneliğim sorgulanamaz. O kuşku duyulamaz bir hakikattir. Dış dünya hakkındaki öznel yaşantılarım düşünen şey olarak zihnimin varlığından emin olmama yeter. Oysa hakkında deneyim sahibi olduğum şey benim için başkasıdır. Görülen veya duyulan şeyin başkalığı (ötekiliği); onun, benim iç yaşantılarıma ve içkin benime göre ikincil bir şey olması anlamına gelmektedir. Öteki doğrudan bilinemez; onu bilebilmem için hep bir aracı olması gerekir. Descartesçı öznelciliğin ortaya koyduğu ‘ben’, bundan ötürü, ‘başkası’ karşısında kayıtsızdır. Başkası onun için yalnızca bir görünüştür ve dış dünyayla ilişki kuramayan bu ben kavramıyla bir insan ya da toplum bilimi kurmak ise imkansızdır.”3

ÖZNELERARASILIK VE FENOMENOLOJİ

Bu sorunun aşılabilmesi için öznelerarasılık teorisine geçiş yapılması gerekir. Bu teorinin sağlam temellerle kurulumu ilk Alman felsefesindedir. Kartezyencilikle mücadele, Anglosakson gelenekte olduğundan daha önce Kıta Avrupası’nda başlamıştır, bunun temel sebebi 18. yüzyıl Anglosakson geleneğinin, mütevazı kuşkucu bir filozof olan John Locke’un kartezyen rasyonalizme ilişkin yaratıcı bir yanlış yorumundan ortaya çıkan deneycilik ekolü tarafından örgütlenmiş olmasıdır. (bu noktada Descartesçı tasarımcılığın Locke tarafından sürdürülmesi hatırlanabilir). Bu bağlamda Fichte ve ardından Hegel öznelerarasılık fikrine eğilmişlerdir. Kant’ın aksine özgürlüğün başkasının dolayımıyla mümkün olduğunu ileri süren Fichte’ye göre özgürlük bilinci başkasının çağrısıyla olanaklıdır. Hegel ise Tinin

FENOMENOLOJİSİ ESERİNDE BİLİNÇ, ÖZBİLİNÇ VE TANINMA

ekseninde ele aldığı öznelerarasılık fikrini literatürde sıkça dile getirilen efendi-köle diyalektiği üzerinden işler. Yaşam-ölüm mücadelesinin fenomenolojik analiziyle sahneye çıkan bu diyalektik momentte özgürlük sorunu tanınma ve öznelerarasılık tartışmasıyla ilişkilendirilir.

Öznelerarasılık tartışmasına katılan bir başka filozof Husserl’dir. Düşünüre göre doğa bilimlerinin ve pozitivist tutumun yayılmacı eğilimi bir krize neden olmuştur ve Avrupa tinini topyekun etkisi altına alan bu krizin aşılabilmesinin yolu felsefenin kesin bilim olarak yapılandırılmasıdır. Bu çaba, fenomenolojinin temel ödevidir. Husserl Avrupa Bilimlerinin Krizi ve Transzendental Fenomenoloji adlı yapıtında bu ilgisine son şeklini verir. Eserin en dikkat çekici katkılarından biri olan “yaşam-dünyası” kavramı (ki bu kavram Dilthey’ın hermeneutik yaklaşımında da mevcuttur), söz konusu krizi aşmanın ve öznelerarasılık fikrini düşünmenin merkezi öğesi haline gelir. Bu çerçevede öznellik öznelerarasılığa doğru genişletilir ve bilimin doğalcı mantığı yüzünden bir köşeye atılan yaşam-dünyası, ben ile başkası arasındaki ortak bilinç ilişkisinin (daha sonra bu ilişki sahihlik sorununa evrilecektir) zeminini oluşturmaya başlar.

Sonuç olarak, ister Hegel’in fenomenolojisi ister Husserl’in fenomenolojisi olsun, modern felsefe, Descartes ile açığa çıkan temel açmazı öznelerarasılık teorisi eşliğinde tartışır. Günümüzde bu iki farklı hattan yürütülen felsefi tartışmalar öznelerarasılığa ilişkin yeni boyutları değerlendirmekte ve ilgili temayı derinleştirmeye çabalamaktadır.

* Bu yazı Kilikya Felsefe Dergisi’nin ilk sayısında yayınlanan “Başkasının Beni Sorunu: İntersubjektivite Kavramı Üzerine Bir Deneme” başlıklı makaleden esinlenerek hazırlanmıştır.

1 N. Uygur, Edmund Husserl’de Başkasının Ben’i Sorunu, YKY, 1998, s. 31.

2 K. Dinçer, “Başkasını Anlama”, Edebiyat Fakültesi Dergisi, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Sayı: 1, 2003, s. 44.

3 a.g.e.