Basmane Çukuru için imzalı çağrı

Mahir Kanaat

Kültürpark Platformu üyeleri, Basmane Çukuru’nun ranta açılmaması için yürüttükleri mücadeleyi sürdürüyor.

Platform, kent genelinde yürüttüğü imza kampanyasında toplanan 2 bini aşkın imzayı İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teslim etti.

Yapılan açıklamada, Basmane Çukuru’nun İzmir’in kent hafızasında önemli bir yere sahip olduğu vurgulandı.

Platform temsilcileri, alanla ilgili yürütülen süreçte kamu yararının gözetilmesi ve kararların şeffaf bir biçimde alınması gerektiğini ifade etti.

Kültürpark Platformu üyeleri, kentte kurulan imza masaları aracılığıyla kısa sürede binlerce İzmirlinin kampanyaya destek verdiğini belirtti.

Toplanan imzalar, belediye hizmet binası önünde gerçekleştirilen eylemin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teslim edildi.

Platform temsilcileri ayrıca İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile görüşme taleplerinin bulunduğunu dile getirdi.

Görüşmede Basmane Çukuru’nun geleceğine ilişkin kaygı ve önerilerini doğrudan iletmek istediklerini belirten platform üyeleri, sürecin kent halkının beklentileri doğrultusunda yürütülmesi gerektiğini ifade etti.

Platform, Basmane Çukuru ile ilgili gelişmeleri takip etmeyi sürdüreceklerini ve kente ilişkin kararların katılımcı bir anlayışla alınması gerektiğini vurguladı.