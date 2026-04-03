Basmane ve Buca dosyası Özel’e iletildi

BirGün EGE

İzmir’e toplantılar için gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e, Kültürpark Platformu Basmane Çukuru ve Buca Cezaevi alanlarına ilişkin kapsamlı bir dosya sundu. Platform, 2024, 2025 ve 2026’da bu alanlarda yaşanan plan değişiklikleri, belediye meclisi kararları, protokol girişimleri, kamu hakkı tartışmaları ve hukuki süreçleri içeren metni Özel’e iletti.

Dosyada, Basmane Çukuru’nun yalnızca bir arsa değil; Kültürpark ve Kemeraltı gibi kentin tarihsel ve kamusal belleğiyle doğrudan ilişkili bir alan olduğu vurgulandı. Bu nedenle bölgede ticari yapılaşma, AVM ya da yüksek katlı projelerin hayata geçirilmesine karşı çıkıldığı ifade edildi.

Dosyada ayrıca Buca Cezaevi alanına da dikkat çekildi. Platform, Buca Cezaevi arazisinin de tıpkı Basmane Çukuru gibi kamusal alanlardan biri olduğunu belirterek, kamusal ihtiyaçlar doğrultusunda değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Platform, özellikle son iki yılda belediye ile TMSF arasında yürütülen görüşmeler, “niyet protokolü” tartışmaları ve buna karşı açılan davaları da dosyada özetledi. Açıklamada, kent merkezindeki bu alanların geleceğinin kapalı kapılar ardında değil, kamuoyuna açık tartışılması gerektiği vurgulandı. Platform, halkın olanın halkta kalmasını istediklerini kaydetti.