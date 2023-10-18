Başsavcılık rüşvet soruşturması başlattı

Savcılar, şaibeli kararlara imza atan hakimlerle temas kuran, para karşılığı tahliyelere ve haberlere erişim engeli getirilmesine aracılık eden avukat, bürokrat, diğer şüphelileri belirliyor.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yargıdaki rüşvet iddialarıyla ilgili çok önemli bir adım geldi. Adliyedeki rüşvet iddialarını Hakimler Savcılar Kurulu’na (HSK) bir yazıyla bildiren İstanbul Anadolu Başsavcısı İsmail Uçar’ın talimatıyla terör ve örgütlü suçlardan sorumlu başsavcıvekili, hakim ve savcı olmayan şüpheliler hakkında soruşturma başlattı. Savcılar, şaibeli kararlara imza atan hakimlerle temas kuran, para karşılığı tahliyelere ve haberlere erişim engeli getirilmesine aracılık eden avukat, bürokrat, diğer şüphelileri belirliyor. Savcılığa sadece İstanbul Anadolu Adliyesi ile ilgili değil, Türkiye’nin dört bir yanından ihbarlar yağdığı iddia ediliyor. Anadolu Adliyesi’ndeki rüşvet skandalında adı gündeme gelen isimler hakkında başka şehirlerden de ihbarlar geldi. Yargıdaki rüşvet çarkının örgütlü bir suç olduğu iddiası da soruşturulacak. Soruşturma suç örgütlerine de uzanabilir. Hakimler ve savcıların soruşturulmasında ise HSK yetkili. Haklarında rüşvet iddiası olan yargı mensupları hakkında HSK müfettişleri inceleme yapıyor.

ÇETE VE ÇETECİKLER VAR

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar’ın, Anadolu Adliyesi’ndeki rüşvet ve usulsüzlük iddialarını HSK’ye ilettiği yazıyı BirGün Gazetesi Türkiye’ye duyurmuştu. İsmail Uçar, yazıda “Kimi yargı mensupları devletten alacağı varmış gibi her türlü kirli işi yapmayı kendinde hak görmeye başladı… Yargı içinde oluşmaya başlayan çete ve çetecikleri yok etmek gerekiyor… Uyuşturucu gibi kötü bir melaneti hoş gören, örgüt elebaşlarını yine suç işleyeceklerini bile bile yargılama ile yapmadan salıveren örgütlü ya da örgütsüz yapılar çökertilmeli” demişti.

Anadolu Başsavcısının yazıda anlattığına göre; Sulh Ceza Hakimi Sidar Demiroğlu, nöbetçi olmadığı günlerde bile adliyeye gelerek dosyalarla ilgileniyordu. Hakim kendisine dosya ayarlıyor, bazı dosyaların kendi mahkemesine kaydedilmesi için katiplere baskı yapıyordu. Aynı avukatlar, hep aynı hakimin nöbetçi olduğu günlerde tahliye için başvuru yapıyordu. Savcıların itirazları üst mahkemelerce reddediliyordu. Şaibeli kararları veren Sulh Ceza Hakimi, yeni açılan ağır ceza mahkemesine atandı. Böylece tahliye kararı verdiği yeni dosyalar bu yeni mahkemede önüne gelecekti.

SKANDAL TAHLİYELER

İsmail Uçar, sadece 2023 yılındaki bazı şaibeli tahliye kararlarını yazısına eklemişti. 125 kilo metamfetamin ve kokain ile yakalanan şüpheli bırakılmıştı. Bir otomobili durdurarak 1.5 milyon Euro gasp eden soyguncu, 6 ay sonra tahliye edilmişti. Yasa dışı bahis baronlarının da arasında olduğu çok sayıda şüphelinin tahliyesi akıl almazdı.

İsmail Uçar HSK’ye gönderdiği yazıda 7 yıl boyunca Anadolu Adalet Komisyonu Başkanlığı yapan ve Eylül’de İstanbul Adalet Komisyonu Başkanlığı’na atanan Bekir Altun’u suçlamıştı. Bekir Altun’un şaibeli kararlara imza atan Sulh Ceza Hakimi’nin atanmasını sağladığını öne sürmüştü. İsmail Uçar, Bekir Altun’un bazı iş insanları hakkındaki cezaların kaldırılması ve Fatih Tezcan’ın tahliye edilmesi için hakimlere baskı yaptığını iddia etmişti. Anadolu Başsavcısı, ayrıca Bekir Altun’un Çağlayan Adliyesi’nde istenilen kararlar verilmeyen dosyaları “Anadolu’ya gönderin, ben hallederim” diyerek aldığını HSK’ye bildirmişti.

Adalet Bakanı, ülkenin gündemine bomba gibi düşen iddialar üzerine HSK’nin inceleme başlattığını açıklamıştı.

İDDİALARI YALANLADILAR

İstanbul Adalet Komisyon Başkanı Bekir Altun, konuyla ilgili haberimize erişim engeli ve içerik kaldırma kararı aldırmıştı. Hatta içeriğin kaldırıldığına dair içeriğin kaldırılması kararı da verildi. Bekir Altun, İsmail Uçar’ın hakkındaki iddialarını yalanlamış, inceleme sonucunda gerçeklerin ortaya çıkacağını söylemişti. Hakim Sidar Demiroğlu ise HSK’ye bir dilekçe göndererek rüşvet aldığı iddialarını yalanlamış, çok mütevazı bir hayat sürdüğünü savunmuştu. Mal varlığının incelenmesini talep etmişti. Bir yıl önce sulh ceza hakimi olurken referanslarından birinin İsmail Uçar olduğunu söylemişti.

İstanbul Anadolu Başsavcısı İsmail Uçar’ın geçmişte yürüttüğü soruşturmalar da gündeme gelmişti. Soru önergesi sunan milletvekilleri, İsmail Uçar’ın yıllardır Anadolu Başsavcısı olmasına karşın neden bugüne kadar sustuğu sorgulanmıştı. 17-25 Aralık operasyonları sonrasında İsmail Uçar’ın yolsuzluk iddialarının üzerini örttüğü iddiasında bulunulmuştu. İsmail Uçar’ın 31 Mart 2019’daki İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinin iptal edilmesini sağlayan soruşturmalar açtığı da gündeme getirilmişti. Ayrıca İstanbul Anadolu Adliyesi’nde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na siyasi yasak istenen dava görülmüştü. Bu davanın hakimine ‘siyasi yasak’ kararı vermesi için baskı yapıldığı, bunu kabul etmeyince sürüldüğü ortaya çıkmıştı. Daha sonra bu mahkemeye atanan hakim, Ekrem İmamoğlu’na ceza vererek siyasi yasak kararı vermiş, dosya istinafa gitmişti.