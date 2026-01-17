Batı Marksizmi üzerine kenar notu

Önder KULAK - Kurtul GÜLENÇ

20. yüzyılın başında Batı’da Marksist düşünceye ilişkin yapılan tartışmaların I. Paylaşım Savaşı, II. Enternasyonal’in çöküşü, Almanya ve Macaristan’daki devrimlerin yenilgileri (1918), Sovyetler Birliği’nin varlığı ve karşılaştığı sorunlar gibi güncel toplumsal ve siyasal meselelerin tetiklediği teorik hesaplaşmalar üzerinden gerçekleştiği ileri sürülebilir.

Bu hesaplaşmalar sırasında öne çıkan görüş ayrılıkları Marx’ın fikirlerini savunan anlayışların felsefi kamplaşmalarıyla doğrudan ilişkilidir. Bu taraflardan biri pozitivist-Marksizmdir. Bu kesim, doğrudan veya dolaylı biçimde, Karl Kautsky ve benzeri isimlere koşut fikirler taşıyarak, eleştirel gelişim olanağını dışlayan indirgemeci bir düşünce çizgisini temsil eder. Bir başka kesim, ana-akım Marksizm [Marx’ın felsefesini yine kendi iç dinamikleri içinde geliştirmeyi hedefler; klasik ve çağdaş ana-akım Marksist düşünürler için örneğin bknz: Vladimir İliç Lenin, Maurice Cornforth, Hans Heinz Holz, István Mészáros…] savunucuları ise sınırlı sayıda ürün vermelerinin neticesi olarak, o günün teorik gelişiminde hemen belirleyici bir aktör olamamıştır. Bunun sonucunda pozitivist-Marksizm, teorik alanda ciddi açılımlar sağlayarak Marksist düşünce yelpazesi içindeki her türlü eleştirel gelişimi gölgesi altına almıştır. Bu duruma karşı teorik başkaldırılar yükselmiştir. Bu başkaldırı yollarından belki de en etkilisi Eduard Bernstein’ın yaptığı gibi Marksist geleneğin dışında kalan fikirler ile Marksizmi birleştirme çabasıyla şekillenmiştir. Bu anlayışın savunucuları Marksist argümanları Kant, Hegel, Dilthey, Simmel, Weber gibi farklı filozofların söylemleriyle birleştirmeye çalışırlar.

Bu yaklaşımın da iki yola ayrıldığı söylenebilir: İlk yol (a), merkeze Marx dışında bir figür alarak (örneğin Kant ya da Weber) Marksizmi ilgili figürün düşüncelerine eklemlemeye gayret eder. [Örneğin Yeni-Kantçılık merkezli bir çaba için Max Adler’in çalışmalarına bakılabilir.] İkinci yol (b) ise, merkeze Marx’ın düşüncelerini koyar ve söz konusu fikirleri Kant, Hegel, Weber ya da Dilthey gibi düşünürlerin katkıları üzerinden derinleştirmeye çabalar. Söz konusu iki çerçeve arasında zaman zaman geçişlilikler olsa da Hegelci Marksizm olarak tarif edilen ve Batı Marksizmi’nin belkemiğini oluşturan akım, Marx’ın kapitalizm eleştirisini Hegelci felsefenin temel kavramlarıyla birlikte kuramsallaştırır. Bir başka deyişle, söz konusu akımın merkezinde Marx’ın çözümlemesi vardır, bu çözümleme Hegelci momentlerle derinleştirilmeye çalışılır. [Burada öne çıkan en önemli iki isim Karl Korsch (Marksizm ve Felsefe) ve György Lukács’tır (Tarih ve Sınıf Bilinci).] Bu aşamadan sonra Marksizmin pozitivist yorumu Kıta Avrupası’nda kıyasıya eleştirilmeye başlanır. Böylece Marksist düşüncenin “katı bilimsel nedenselcilik”ten kurtarılması amaçlanır ve bu amaç ekseninde Marksizm Hegelci felsefenin temel öğeleriyle birleştirilmeye çabalanır. Batı Marksizmi’nin bu çerçevedeki birçok eseri, ana-akım Marksizmin de teorik üretkenliğini artırma yönündeki motivasyonunu tetikler. Böylece pozitivist-Marksizm, eski konfor alanını yitirmeye başlar.