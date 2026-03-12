Batı’nın körebe oyunu: Sahi Rusya nerede?

Yaren ÇOLAK

Bu defa Rus medyasından önce Batı medyasına bakacağız. BBC ve DW’nin son analizlerine bakılırsa, ABD ve İsrail’in Ortadoğu’yu bir kez daha ateş çemberine alması sanki bilinçli bir saldırganlık değil, rutin bir operasyonel süreç. Varsa yoksa Hürmüz Boğazı’nın kapanma riski, varil başına petrol fiyatları ve Trump’ın koltuk kaygısı…

Haberlerdeki dile dikkat edin; mesele bölge halklarının tepesine yağan bombalar değil, o bombaların küresel piyasalarda yaratacağı istikrasızlık. Emperyalizmin bölgedeki ileri karakolu İsrail’in uluslararası hukuk tanımazlığına tek kelime etmeyenler, dünya petrol ticaretinin yüzde 20’sinin geçtiği rotanın güvenliği için gözyaşları döküyor. Analizin diğer perdesi ise her zamanki gibi asıl suçlunun tespiti.

Onlara göre suçlu ne Beyaz Saray ne Tel Aviv ne de on yıllardır bölgeyi sömüren emperyalist düzen. Suçlu hazır: Rusya! Uluslararası hukuku paspas edip BM kararlarını seri vetolarla felç ederek bölgeyi patlama noktasına getiren asıl fail Washington değilmiş gibi, Batı medyası tüm günahı ustalıkla Moskova’nın üzerine yıkıyor.

FAİLİ MEÇHUL ANALİZLER

Analizlerdeki kurgu çok tanıdık: “Rusya bu savaşla kasasını dolduracak, Ukrayna’da daha rahat ilerleyecek, dolayısıyla asıl kazanan ve dolaylı suçlu Kremlin.” Başlıklar da çok net: “İran yanlış hesap mı yaptı?”, “Rusya İran’a neden yardım etmiyor?”, “Hürmüz Boğazı krizinde Batı zarar görürken Rusya nasıl kazanacak?”. Rusya’nın sıcak çatışmaya doğrudan dâhil olmamasını ‘ihanet’ veya ‘satış’ gibi pazarlayarak, Tahran’a ve tüm bölge direniş odaklarına şu mesajı fısıldıyorlar: “Bakın, müttefikiniz sizi kaderinize terk etti. Yalnızsınız, teslim olun.”

Batı medyası, bir yandan Rusya’yı ‘müttefikini satan’ bir aktör gibi gösterip diğer yandan Washington Post üzerinden “Rusya gizli hedefleme verileri sağlıyor” diyerek korku iklimi örüyor. Bu bir şizofreni değil, bilinçli bir algı yönetimi.

İddiaya göre Rusya; İran’a ABD savaş gemilerinin ve radarlarının koordinatlarını servis ediyor. Bu konuda Kremlin’den doğrulama da yalanlama da henüz gelmedi ancak buradaki ikiyüzlülüğe bakmak lazım. Ukrayna’da savaşın ilk gününden bu yana Rus uçaklarının, gemilerinin ve karargâhlarının konumlarını Kiev’e canlı yayınla servis edenler buna da tepkili.

Batı medyasındaki bu çelişkisel anlatı; Rusya’yı bir gün müttefikini satan bir ‘hain’, ertesi gün savaşın arkasındaki 'gizli güç’ olarak servis etmesi aslında emperyalizmin içine düştüğü çaresizliğin göstergesi.

İRAN NE PİYON NE VEZİR

Moskova için İran, ne feda edilecek bir piyon ne de uğruna intihar edilecek bir vezir. Moskova’nın duruşu, duygusal bir müttefiklikten ziyade soğukkanlı bir jeopolitik hesaplaşmaya dayanıyor.

Moskova, 2025'te imzalanan Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması'na rağmen sahada doğrudan bir askeri çatışmaya girmeyeceğini netleştirdi. Ancak bu, ‘yalnız bırakma’ değil rol paylaşımı, stratejik bir hamle. Rusya, ABD ve İsrail’in konvansiyonel üstünlüğüne karşı İran’a istihbarat ve teknolojik derinlik sağlıyor. Washington Post’un sızdırdığı ‘hedefleme verisi’ iddiaları, aslında Rusya’nın sahada asker bulundurmadan ABD’yi yıpratma stratejisinin bir parçası. Rusya için İran, düşmemesi gereken bir güney kalkanı; ancak bu kalkanın korunması için Rusya’nın kendi Ukrayna cephesini tehlikeye atması beklenemez.

Moskova’daki uzmanlara göre, İran savaşı Rusya’ya iki devasa alan açıyor. Bunlarda ilki dikkat dağıtma. ABD’nin diplomatik enerjisinin ve mühimmat stoklarının (hava savunma füzeleri gibi) Ortadoğu’ya kayması, Ukrayna cephesinde Rusya’nın elini muazzam güçlendiriyor. Ukrayna’da beşinci yılına giren savaş artık Rusya için en kısa zamanda çözülmesi gereken bir kriz. İkinci alan ise dün Batı’nın öngöremeyip bugün hayıflandığı o meşhur enerji denklemi. Hürmüz Boğazı’ndaki tıkanıklık ve yükselen petrol fiyatları doğrudan Kremlin’in kasasını dolduruyor. Yani ironik bir şekilde; ABD’nin Ortadoğu’daki kontrolsüz saldırganlığı, Rusya’nın Ukrayna’daki ilerleyişini finanse eden devasa bir ekonomik kaynağa dönüşüyor.

Öte yandan Rus medyasında yapılan tartışmalar ve öngörüler İran’ın bu savaşa karşı koyarak uzun süre devam ettireceği ve ‘yıpratma politikası’ izleyeceği yönünde. Rus medyasında uzmanların ‘yıpratma politikası’ yönündeki ısrarlı öngörüleri ise basit birer tahmin değil. Bu fikirlerin bu denli desteklenmesi, Batı ile girilen küresel bir intikam oyununun yapı taşları.