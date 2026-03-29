Batırılamayan uçak gemisi kıyamet teolojisi ve MAGA’daki çatlaklar

Barış Karağaç - Akademisyen

İran’a karşı savaş, çoğu kişi için uzaktan izlenen bir “jeopolitik gelişme” olabilir. Ama mesele eve girdiğinde, harita olmaktan çıkar; hayatın kendisi hâline gelir. Eşim İran asıllı olduğu için bir süredir sabahı bombardıman haberleriyle açıp geceyi yeni bir “son dakikayla” kapatıyoruz. Kahve içerken petrol fiyatlarına bakıyor, akşam yemeğinde “bu nereye gider?” diye tartışıyoruz.

Ama bu sadece korku değil; aynı zamanda öfke. Özellikle diasporadaki bazı İranlıların (örneğin radikal Şah yanlılarının) ABD ve İsrail saldırılarını açıkça alkışlaması karşısında. İran bombalanırken sosyal medyada dans eden insanların görüntüleri, yalnızca politik bir ayrışmaya değil, daha derin bir ahlaki kopuşa işaret ediyor.

Bu tablo, İran diasporasının yıllardır “molla karşıtlığı” üzerinden kurduğu kırılgan birlik hissinin çöktüğünü gösteriyor. Mesele artık yalnızca devletler arası bir çatışma değil; toplumların, hatta ailelerin içinde derinleşen bir yarılma. Ve tam da bu noktada asıl soru beliriyor: Bu savaş neden var? Daha doğrusu, bu savaş kimin çıkarına, hangi ideolojik ve maddi yapıların devamı için sürdürülüyor?

GÖRÜNTÜDE KAOS, GERÇEKTE SÜREKLİLİK

Özellikle Donald Trump döneminde, ABD dış politikası çoğu zaman bir stratejik akıldan çok bir medya performansı gibi görünüyor.

Kabine toplantılarında İran konuşulurken konunun aniden dağılması, televizyon tartışmalarının magazinleşmesi, hatta zaman zaman tamamen absürt başlıklara kayması… Dün, Fox News’te, Mücteba Hamaney’in cinsel yönelimini konuşuyordu Trump...

İnsan ister istemez soruyor: Bu gerçekten dış politika mı, yoksa bir reality show mu? Ama bu görüntü aldatıcı. Çünkü yüzeydeki bu kaosun altında oldukça tutarlı, hatta tarihsel süreklilik gösteren bir yapı var.

İSRAİL: BATIRILAMAYAN UÇAK GEMİSİ

ABD’nin İsrail’e verdiği destek çoğu zaman “ortak değerler” söylemiyle açıklanır. Oysa eski Dışişleri Bakanı Alexander Haig’in çok daha açık bir tanımı vardı: İsrail, ABD’nin “batırılamayan uçak gemisidir.”

Bu ifade, İsrail’i romantik değil işlevsel bir çerçevede anlamamızı sağlar. İsrail yalnızca bir müttefik değil, ABD’nin Ortadoğu’daki stratejik uzantısıdır. Bölgeyi doğrudan işgal etmek yerine dolaylı olarak kontrol etmeyi tercih eden Washington için İsrail, askerî kapasitesi ve yerleşimci-sömürgeci yapısıyla kritik bir araç.

Bu araç sadece savunma değil; aynı zamanda disiplin etme, dengeleme ve gerektiğinde cezalandırma işlevi görüyor. Gazze’de yaşanan soykırım da bu tarihsel şiddet rejiminin en görünür tezahürlerinden biri olarak okunmalı. Bu nedenle İsrail’in artık birçok eleştirel çevrede açık biçimde soykırımcı bir devlet pratiği üzerinden tartışılması tesadüf değil.

Çin’in Ortadoğu enerjisine ve petrokimyasal ürünlerine bağımlılığı düşünüldüğünde, mesele yalnızca istikrar değil, bölgenin kim tarafından kontrol edildiğidir. Bu kontrol kapasitesini korumak, ABD açısından stratejik bir avantaj.

LOBİ, KIYAMET TEOLOJİSİ VE DEVLET

Bu ilişkinin bir de iç politika boyutu var. AIPAC (Amerikan İsrail Kamu İşleri Komitesi) artık klasik bir lobi değil; doğrudan siyasi alanı şekillendiren bir güç. Hakeem Jeffries, Jacky Rosen ve Josh Gottheimer gibi Demokrat isimlere, Mike Johnson gibi Cumhuriyetçilere akan destekler bunun finansal boyutunu görünür kılıyor. Jamaal Bowman ve Cori Bush gibi eleştirel isimlerin ön seçimlerde tasfiye edilmesi ise sistemin cezalandırıcı yüzünü gösteriyor.

Ama tabloyu tamamlayan asıl unsur Hristiyan Siyonizmi. Bu çevreler İsrail’i sevdikleri için değil, kıyamet teolojisinin bir gereği olarak destekliyorlar. İnanca göre Yahudilerin Filistin’de toplanması, büyük bir savaşın çıkması ve ardından Mesih’in dönüşü gerekiyor. Bu yüzden Ortadoğu’daki savaş, bu teoloji için bir felaket değil; bir ön koşul.

Bu çerçevede Gazze’deki soykırım bile bazı kesimlerce ilahi planın parçası olarak meşrulaştırılabiliyor. Bu düşünce marjinal değil. Evanjelik Hristiyanlar ABD nüfusunun yaklaşık dörtte birini oluşturuyor. Mike Johnson ve Pete Hegseth gibi figürlerde bu hattın izlerini açıkça görmek mümkün.

İroni şu: Marco Rubio gibi siyasetçiler İran’ı “dini fanatizm” ile suçlarken, kendi içlerindeki benzer köktendinci yapıları görmezden geliyorlar.

MAGA’DA ÇATLAKLAR

Peki bu yapı gerçekten bu kadar sağlam mı? Son dönemde ortaya çıkan gelişmeler bunun böyle olmadığını gösteriyor. Artan benzin fiyatları, yükselen yaşam maliyetleri ve savaşın ekonomik etkileri MAGA (Amerika’yı Yeniden Büyük Yap) tabanında ciddi bir sorgulamaya yol açmış durumda.

Donald Trump’ın onay oranlarında düşüş gözlemlenirken, anketlere yansıyan eğilim bu erozyonun en belirgin biçimde bağımsız seçmenlerde yoğunlaştığını gösteriyor. Ancak daha sınırlı da olsa Cumhuriyetçi tabanın içinden gelen çözülme sinyalleri de dikkat çekiyor.

Daha da önemlisi, MAGA dünyasının etkili figürleri açıkça eleştirel bir tutum almaya başladılar: Tucker Carlson, Megyn Kelly, Candace Owens ve Nick Fuentes gibi figürler artık açıkça “Bu savaş bizim savaşımız değil” diyor. Ancak burada dikkatli olmak gerekiyor. Bu insanlar bir anda barış aktivisti olmadılar. Çoğunun siyasal pozisyonu hâlâ dışlayıcı milliyetçilik, İslam karşıtlığı ve otoriter toplumsal cinsiyet kodlarıyla örülü. Sorunları savaşın kendisi değil; savaşın Amerikan çıkarlarına hizmet edip etmediği. Başka bir deyişle, bazen doğru yere parmak basıyorlar, ama yanlış sebeplerle. Bu itirazlar ahlaki değil, büyük ölçüde maliyet ve çıkar temelli. Yine de bu çıkışlar önemli. Çünkü uzun bir aradan sonra Amerikan sağında İsrail’le koşulsuz ittifakı sorgulayan bir dil yeniden ortaya çıkıyor. Bu, yapının sağ içinden ilk kez görünür biçimde çatlamaya başladığını gösteriyor.

TRUMP, NETANYAHU VE EPSTEİN SINIFI

Trump cephesinde tablo daha da karmaşık. Netanyahu ile Kushner’ler üzerinden kurulan aileye yakın bağlar, iki ülke elitleri arasındaki iç içe geçmişliği gösteriyor. Öte yandan Epstein dosyası, göç politikalarına tepkiler ve ekonomik sıkıntılar Trump’ı içeride sıkıştırıyor. Bu bağlamda İran’a yönelik savaşın bir “gündem değiştirme” hamlesi olup olmadığı giderek daha fazla tartışılıyor.

Burada daha yapısal bir mesele var: siyaset, sermaye ve güç ilişkilerinin iç içe geçtiği bir “Epstein sınıfı.” Kriz anlarının bu sınıfın görünürlüğünü bastırmak için kullanılıp kullanılmadığı sorusu bugün daha da önemli.

SONUÇ: ÇATLAYAN YAPI

Sonuç olarak elimizde çok katmanlı bir tablo var. ABD-İsrail ilişkisi ne sadece stratejiyle, ne sadece lobiyle, ne de sadece ideolojiyle açıklanabilir. Sermaye, enerji, jeopolitik, yerleşimci-sömürgecilik, dinsel inançlar ve siyasi finansman burada birbirine düğümlenmiş durumda. Ancak bu yapı artık eskisi kadar sorunsuz işlemiyor. Belki de en kritik gelişme şu: Çatlaklar bu kez sadece solda değil, sağın içinde de belirginleşiyor. Sol için bu bir fırsat olabilir. Ama aynı zamanda ciddi bir uyarı. Çünkü “bu savaş bizim çıkarımıza değil” diyenlerle “bu savaş insanlık dışı” diyenler aynı yerde durmaz; durmamalı da. Bizim meselemiz ikincisi. Eğer söyleyecek sözümüz varsa, öyle de olmak zorunda. Gerçek bir karşı çıkış, yalnızca belirli bir savaşa değil; o savaşı mümkün kılan ideolojiye, maddi çıkarlara ve ahlaki çerçeveye, yani bütün yapıya yönelmelidir. Mesele sadece İran değil.

Mesele savaşın kendisi.