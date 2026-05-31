“Bay Kemal”, “Bay bay Kemal”

Özel haberlerimizi ve günün öne çıkan gelişmelerini kaçırmamak için BirGün’ün WhatsApp kanalını buraya dokunarak hemen takibe alabilirsiniz.

Şükrü ERBAŞ

Kaymakla dibi bulmak arasında uzun mesafe yoktur. Siz dibi buldunuz ama yine de kulağınızda olsun istedim.

Size birileri 3000 yıl sonra Truva Atı görevi verdi. Bu hile 3000 yıl önce zekiceydi ama bugün Truva Atı'nın içinde yalnızca siz varsınız ve bu çok zavallı bir hile.

Kaldı ki siz bu zeki hileye bile itibar etmeden akıl almaz bir kaba şiddetle "evinize" girmeye çalıştınız! Ne büyük utanç!

13 yıl boyunca arkanızda 100 yıllık bir büyük yapı varken yapamadığınız ne var da şimdi yanınızda üç muhteristen başka kimse yokken yapacaksınız?

Benim ve çocuklarımın geleceğini siz nasıl hırslarınız için, bir başka kötülük örgütlenmesine peşkeş çekmeye cüret edebiliyorsunuz? Toplum ve partinizin tabanı sizi istemedi. Hepsi bu. Bunda anlaşılmayacak ne var?

İçinde büyüdüğünüz o olağanüstü kültürün dünyaya öğrettiği en yüce erdem utanma duygusu iken siz nasıl böyle düşkün birisi oldunuz?

Bir başka basit soru, ölümü hiç düşünüyor musunuz?

Siz, yaşınız gereği ’68 kuşağı’ndan sayılırsınız. Zerre kadar fikretseydiniz, bugün yaptığınızın, Deniz-Yusuf-Hüseyin’i bir daha asmak olduğunu görürdünüz. Bu nasıl bir kör bilinç!

Bir başka tuhaflık da siyasi hayatınız boyunca sizi aşağılayan herkes şimdi alkışlıyor. Nasıl olur da bunu size verilmiş bir değer sanırsınız? İnebileceğiniz çukurları düşündükçe bu kayıtsızlık ürküntü veriyor.

Sizinle hiçbir sorunum, ilişkim yok, olamaz. Sorun, ülkenin temel demokrasi-özgürlük-adalet ve insan hakları sütunlarına baltayla saldıranlarla sizin de saldırmaya başlamanızdır.

Siz “koçbaşı” olmaya talip oldunuz ama bu çok acıklı bir seçim. Hem gücünüz yok, hem yıkacağınız sur çok sağlam, hem de o surun içinde oturarak bu yapılamaz. Koçbaşıyla dışarıdan içeriye saldırılır değil mi?

Sizin durumunuz için siyasi ölü kavramı kullanılır bilirsiniz. Ölümünüz hayırlı olsun!