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Bayraklı Belediyesi ‘Evde Bakım Hizmeti’ne başladı

BirGün Ege
  • 28.06.2024 06:00
  • Giriş: 28.06.2024 06:00
  • Güncelleme: 28.06.2024 07:57
Bayraklı Belediyesi ‘Evde Bakım Hizmeti’ne başladı
Fotoğraf: BirGün

BirGün EGE

Bayraklı Belediyesi Evde Bakım Hizmetleri’ne başladı. Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, “Seçim döneminde verdiğim sözlerden biri de Evde Bakım Hizmetleri’ydi. Belediye olarak yaşlı ve bakıma muhtaç büyüklerimizin yanında olacağız. Taleplerini değerlendirerek imkânlarımız ölçüsünde ekiplerimizle seferber olacağız” dedi.

Evlerdeki teknik küçük bakım ve onarım işlerini de ekiplerin yerine getireceğini belirten Önal, “Yaşlılık ve hastalık nedeniyle yaşamlarını idame ettirmekte zorlanan büyüklerimizi hiçbir zaman yalnız hissettirmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

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