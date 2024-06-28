Bayraklı Belediyesi ‘Evde Bakım Hizmeti’ne başladı

BirGün EGE

Bayraklı Belediyesi Evde Bakım Hizmetleri’ne başladı. Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, “Seçim döneminde verdiğim sözlerden biri de Evde Bakım Hizmetleri’ydi. Belediye olarak yaşlı ve bakıma muhtaç büyüklerimizin yanında olacağız. Taleplerini değerlendirerek imkânlarımız ölçüsünde ekiplerimizle seferber olacağız” dedi.

Evlerdeki teknik küçük bakım ve onarım işlerini de ekiplerin yerine getireceğini belirten Önal, “Yaşlılık ve hastalık nedeniyle yaşamlarını idame ettirmekte zorlanan büyüklerimizi hiçbir zaman yalnız hissettirmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.