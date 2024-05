Bayraklı Belediyesi’nden eşya bağışı kampanyası

BirGün EGE

Sosyal belediyecilik anlayışıyla dar gelirli ihtiyaç sahibi ailelere desteklerini sürdüren Bayraklı Belediyesi, daha fazla vatandaşa ulaşmak için eşya bağışı kampanyası başlattı. Bu kapsamda bağışçılardan kullanılabilir durumdaki beyaz eşya, mobilya ve giysi yardımları kabul edilecek. Toplanan eşyalar, Bayraklı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından titizlikle ayrıştırılarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Ayrıca, yardımların adil ve etkin bir şekilde dağıtılması için mahalle muhtarları ile iş birliği yapılacak.

Bayraklı’da dayanışma ve birliktelik ruhuyla ihtiyaç sahibi her vatandaşın yanında olacaklarını belirten Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, “Kullanılmayan ama kullanılabilir durumda olan eşyaları ve giysileri bağışlayarak yüzleri güldürmek için herkesi Bayraklı’da iyiliği büyütmeye davet ediyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen her bir bağış, ihtiyaç sahibi bir ailemize iletilecek. İmkânlarımız dahilinde her zaman ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Bağış kampanyasına katılmak isteyen yurttaşlar, Bayraklı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı semt merkezleri ve Osmangazi hizmet binasına eşyaları teslim edebilecek. Kampanya hakkında detaylı bilgiye 477 20 00 numaralı telefon numarasından ulaşılabilecek.