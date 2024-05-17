Bayraklı’da çocuklar yerinde öğreniyor

BirGün EGE

Okul öncesi eğitim yatırımlarıyla dikkat çeken Bayraklı Belediyesi, Bayraklı’ya özgü geliştirilen Eğitim Modeli sayesinde, öğrencilerine “deneyimleyerek öğrenme” imkânı sunuyor. Bu kapsamda orman gezileriyle daha önce karşılaşmadıkları nesnelerle tanışan öğrenciler, pazar yeri ziyaretlerinde de kitaplarda gördükleri meyve ve sebzeleri görme, dokunma, test etme fırsatı buluyor.

Uzman eğiticiler eşliğinde gerçekleşen geziler, öğrencilere hayatı keşfetme imkânı sunuyor. Doğa ile iç içe büyüyen çocukların temel eğitimler dışında hayvan sevgisi ve çevre bilinci konularında da uygulamalı dersler alması ailelerde de memnuniyet yaratıyor. Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, “Okul öncesi eğitimden üniversite sıralarına kadar çocuklarımıza, gençlerimize katkı sağlıyoruz. Ülke değerlerimizin bilincinde geleceğe aydınlık nesiller yetiştiriyoruz. Bu kapsamda anaokullarımızda da çocuklarımızı sadece dört tarafı duvarla çevrili binalarda değil sokakta da yarınlara hazırlıyoruz. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızı her alanda desteklemeye devam edeceğiz” dedi.