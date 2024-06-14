Bayraklı’da halk oyunu şöleni

BirGün EGE

Bayraklı Sanat ve Müzik Akademisi (BASAMAK) kursları kapsamında Süvari Yüzbaşı Şerafettin Kültür ve Hizmet Merkezi'nde halk oyunları eğitimi alan 368 kursiyerden 94'ü, hünerlerini Onur Açık Hava Tiyatrosu'nda sergiledi.

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, “17 branşta verdiğimiz kurslara her yıl ortalama 4 bin vatandaşımız katılıyor. Bayraklı’da imkânlarımız dâhilinde kültür-sanat etkinliklerimizi, kurslarımızı ve bu konudaki faaliyetlerimizi önümüzdeki dönemlerde daha da artıracağız. Daha fazla vatandaşımıza ulaşmak, Bayraklı’dan yarınlara aydınlık nesiller yetiştirip, geleceğin başarılı sanatçılarının çıkmasına katkıda bulunmak istiyoruz” dedi.