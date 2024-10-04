Bayraklı’da üçüncü kent lokantası hizmete açıldı

BirGün EGE

İlk iki lokantasını Soğukkuyu Mahallesi'ndeki Ali Dinçer Parkı ve Mansuroğlu Mahallesi'ndeki 100. Yıl Matematik ve Zekâ Oyunları Parkı'nda hizmete açan Bayraklı Belediyesi, üçüncü kent lokantasını Cengizhan Mahallesi'ndeki Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal Rekreasyon Alanı içindeki kafede açtı.

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, “Verdiğimiz sözlerden biri de kent lokantaları açmaktı. Amacımız, halkımızın uygun fiyatla sağlıklı ve lezzetli yemeklere ulaşmasını sağlamak ve onların yanında olmak. Her bir sözümüzü hayata geçirmek için çalışmalarımıza hızla devam edeceğiz” dedi.