Bayram tatili ya evde ya memlekette geçer

İlayda SORKU

Bayram tatiline günler kala otellerde beklenen hareketlilik yaşanmadı. Yerli turistin yüksek fiyatlara erişememesi, orta sınıfın erimesi ve yurt dışından gelen turist sayısındaki düşüşle birlikte turizm sektörü zor döneme girdi. Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (BOYD) Onursal Kurucu ve Danışma Kurulu Başkanı Serdar Karcılıoğlu, “Turizmimiz can çekişiyor, yoğun bakımda ölümünü bekliyor” sözleriyle tabloyu özetledi.

FİYATLAR CEP YAKIYOR

“Bayram tatiline yapılan günler kala hiçbir hareket yok” sözlerini kullanan Karcılıoğlu, “Turizm Bakanlığı’nın hatalı bir uygulamanın AYM tarafından iptal edilmesine rağmen ısrarla dayatması, hizmet verebilecek kapasitede olan çok az sayıdaki ve nitelikli kapasiteli oteli kapsadı. Kurban Bayramı da yazın başı olmasına rağmen, denize girilebilir mevsimlerde olmamıza rağmen otellerde doluluk görünmüyor” dedi.

Karcılıoğlu, “Türkiye’de büyük otellerin fiyatları karşılaştırıldığında, kişi başı maliyet ortalama 10-15 bin TL arasında değişiyor. Vatandaşlar bu rakamları görünce ‘şu bayramı da evde geçirelim, bir dahakine bakarız’ noktasında değerlendiriyorlar” diye konuştu.

Bayramla sınırlı olmayan bu krizin tüm sezonu kapsadığını belirten Karcılıoğlu, şöyle konuştu: “Sadece bayram için konuşmak değil, tüm sezon için böyle yeri tekrar etmez derecede boş olacaktır. Yurt dışından beklediğimiz turist sayısı da çok düşük. Yerli turist de genelde arife gününden hükümet yetkilileri tarafından ‘Türkiye’ye bakın’ çağrılarının ne kadar boş olduğu ortaya koyuldu. Bu turizmin patladığı ve ‘rekorlar kırdığı’ şeklindeki açıklamalar tamamen gerçek dışı buluyoruz. Böyle bir noktada değiliz” dedi.

LOJMANA DÖNÜŞÜYOR

Karcılıoğlu, sektördeki çöküşün somut örneklerine de dikkat çekti. “Otellerin çok büyük bir bölümü sokakta personel dökümüne girecek safhaya ulaştı” ifadelerini kullanan Karcılıoğlu, geçmişte de sık sık CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin’in Marmaris’te gerçekleştirdiği esnaf ziyaretlerine ilişkin şunları aktardı: “Esnaflar hem hendek hepsinden, hem rekabetin bittiği otellerin, büyük firmaların lojmanlarına dönüşmesiyle büyük bir yıkım yaşadı” dedi. Turist ayıklamak için bile mücadele edilen bu yapıların üzerine turizm işletme belgesi alarak zincire teslim olma süreci, hem hizmet kalitesini düşürdü hem de esnafların gelir giderlerini, personelin cazibesine kapanarak işletmelere lojman olarak vermeye başladılar.