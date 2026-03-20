Bayramda toplu ulaşım yüzde 50 indirimli

BirGün/EGE

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı boyunca kent içi toplu ulaşımda indirimli ve ek seferli uygulamaya geçecek.

Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı toplu ulaşım kurumları, Belediye Meclisi kararı doğrultusunda bayram süresince yurttaşlara yüzde 50 indirimli hizmet verecek.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile TCDD ortaklığında işletilen İZBAN ise ücretsiz olacak.

ESHOT Genel Müdürlüğü, bayram ziyaretleri nedeniyle mezarlıklara özel otobüs seferleri de düzenleyecek.

ESHOT, İZULAŞ ve İZTAŞIT araçlarında 20, 21 ve 22 Mart tarihlerinde bayrama özel takviyeli sefer tarifesi uygulanacak.

Arife günü olan 19 Mart’ta hafta içi çalışma programı, bayram günlerinde ise pazar tarifesi geçerli olacak. Orman köyü hatları da bayram boyunca hizmet vermeyi sürdürecek.

İzmir Metrosu ve Konak Tramvayı’nda seferler bayramda pazar tarifesine göre yapılacak.

Karşıyaka Tramvayı’nda ise arife günü dâhil olmak üzere aynı tarife uygulanacak.

İZDENİZ’de 19 Mart’ta hafta içi, 20-21-22 Mart tarihlerinde ise hafta sonu sefer tarifesi geçerli olacak.

Yoğunluk beklenen hatlarda ek araç görevlendirilecek, iskelelerde de yedek gemiler hazır tutulacak.