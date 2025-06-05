Bayramınız güzel geçsin...

Ülkemizi karanlık ve ağır bir bulut kapladı...

Senelerdir, sanki yurttaşlarımızın üzerinde bir karabasan var...

Kıpırdayamaz haldeyiz...

Soluğumuz kesik...

Mutsuzuz...

İşsiz hayata küsmüş...

∗∗∗

Emekli yaşamdan bıkmış...

Genç umutsuz...

Çiftçi esnaf iflas etmiş...

30 milyon kişi aç ve açıkta...

Kredi kartına biriken borç dağları aşmış...

Velhasıl, milyonlarca insan yaşam sıkıntısına çare aramaktan bıktı...

Bir tek saray şürekası mutlu.

Yandaşlar doymak bilmiyor, olabildiğince semiriyor, ormanlar katlediliyor yani ülke parsel parsel emperyalist dostlara peşkeş çekiliyor...

Tam da bu durumda bayram kutlayacağız...

Küçükler büyüklerin elini öpecek, aileler bir araya gelecek, küsler barışacak, açlar doyurulacak böylece bayram kutlanacak!

Öyle mi?

Başımızda kuzgunlar dolaşıyor...

Hayat pahalı.

∗∗∗

Yaşamak için cesur olmak gerekiyor...

Dahası, psikolojimiz bozuk...

∗∗∗

Bu durumda bile yurdunu seven, laik demokrasi isteyen, saygı gösteren, saygı gösterilmesini bekleyen herkes, umutla yarına bakıp bayramlaşmaya çalışacak...

Hak hukuk ve adalet için umut bekleyecek edecek...

∗∗∗

Zindanlardaki gençlerin, belediye başkanlarının, bürokratların genel başkanların ve 17.5 milyon yurttaşın istediği CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının özgürlüğüne kavuşması için dilekte bulunacak...

∗∗∗

Bayramınız kutlu, tüm dilekleriniz kabul olsun...

Ailece mutlu, sağlıklı ve güvende kalın...

∗∗∗

Not; Bayram sonrası birlikte olmak dileğiyle