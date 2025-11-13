BBC ve Trump belgeseli krizi: Nesnelliğin çöküşü hakikatin yeniden tanımı

Prof. Dr. Yasemin İNCEOĞLU - İletişim Akademisyeni

British Broadcasting Corporation (BBC), İngiltere’nin kamu yayıncısı olarak uzun süredir nesnellik, doğruluk ve kamu çıkarına hizmet ilkesiyle anıldı. Ancak dijital çağ, bu ilkeleri zorlayan bir ortam yarattı, haber üretimi artık yalnızca doğruluk değil, hız, yankı ve duygusal etki yarışına dönüştü. Bu dönüşüm son olarak BBC News’un Panorama programında 28 Ekim 2024 tarihinde yayımlanan “Trump: İkinci Bir Şans” başlıklı belgesel ile yaşandı.

2021’deki Kongre baskını öncesinde Donald Trump tarafından yapılan iki ayrı konuşma yer alıyordu. Belgesel, ABD Başkanlık seçiminden yalnızca bir hafta önce gösterilmiş ve bu iki konuşmanın montaj yoluyla tek bir süreklilik içinde sunulması, izleyicide Trump’ın destekçilerine “Kongre’ye yürüyün ve savaşın” yönünde bir şiddet çağrısı yaptığı izlenimini yaratmıştı. Panorama ekibi ve BBC yönetimi, yayın sonrası hatanın fark edilmesiyle ciddi bir kurumsal krizle karşı karşıya kaldı. Bu durum, çağdaş gazeteciliğin temel sorununu ortaya koyuyor: Artık ne söylediğiniz değil, nasıl kurguladığınız belirleyici.

Belgeselin ardından BBC Genel Müdürü Tim Davie ve BBC News Başkanı Deborah Turness istifa etti. Bu istifalar, kurum içinde etik ve editoryal sorumluluk üzerine sert tartışmaları tetikledi. Akademik çevreler, bu krizi yalnızca bir yayın hatası değil, sistemsel bir dönüşümün göstergesi olarak yorumladı.

BBC’NİN NESNELLİK SİCİLİ

BBC’nin geçmişi, nesnellik anlayışının her zaman tartışmalı olduğunu gösteriyor. 1980’lerde Falklands Savaşı sırasında hükümetin söylemini sorgulayan yayınlar nedeniyle Thatcher yönetimi

BBC’yi “vatanseverlikten uzak” olmakla suçlamıştı.

2003’teki Irak Savaşı sırasında, BBC’nin Newsnight programında yayımlanan haberlerde hükümetin “kitle imha silahları” iddialarının yeterince eleştirilmediği veya yanlış aktarıldığı öne sürüldü. Bu süreç, özellikle David Kelly olayı ve Hutton Inquiry raporu bağlamında yoğun eleştirilere yol açtı. Bunun sonucunda BBC Genel Müdürü Greg Dyke, kurumun editoryal hataları ve itibar üzerindeki etkisi bağlamında sorumluluğu üstlenerek istifa etti.

Daha yakın dönemlerde, 2014 İskoçya bağımsızlık referandumu ve 2016 Brexit kampanyasında BBC, nesnellik kisvesi altında statükoyu korumakla eleştirildi.

Bu tarihsel çizgi, kurumun nesnellik anlayışının politik güç ilişkileriyle sıkı bir biçimde bağlantılı olduğunu gösteriyor. BBC, kamu yayıncısı olarak hem hükümetin hem de kamuoyunun baskısı altında sınandı ve her hatası yalnızca kendi itibarını değil, Batı medyasının güvenilirlik algısını da etkiledi.

BBC’nin son krizi, dijital çağda gazetecilik etiğinin en zayıf halkasını görünür kıldı. Haber üretiminde doğruluk kadar “izlenebilirlik” ve “paylaşılabilirlik” baskısı da belirleyici hâle geldi. Hız, derinliğin, dramatik etki ise nesnelliğin önüne geçiyor.

Kriz, ifade özgürlüğü açısından da çelişkili bir tablo ortaya koydu. Politik baskı ve oto-sansür eğilimi arttı. Artık birçok gazeteci, “yanlış anlaşılmamak” adına cesur sorular sormaktan çekiniyor, ifade özgürlüğü, ironik biçimde, “öz denetim” altında daralıyor.

BBC olayı, yalnızca bir yayın hatasının ötesinde, gazeteciliğin yeni yönünü gösteriyor. Nesnellik ilkesi artık çoğu zaman kurumsal konfor alanına dönüşmüş durumda. Kamu yayıncılığının geleceği, yalnızca dengede kalmakta değil, hatalarını açıkça gösterebilmekte yatıyor. Ve güven, medyanın tek gerçek sermayesi hâline geldi. İzleyici artık yalnızca “ne söylendiğini” değil, “nasıl söylendiğini” de bilmek istiyor.

BBC KRİZİNDEN ÇIKAN DERSLER

Bu krizden çıkarılabilecek dersler kurumlar, gazeteciler ve izleyici-toplum perspektifinde değerlendirilebilir. Kurumlar için güven artık şeffaflıktan doğuyor. Sadece “biz nesnellik ilkesine bağlıyız” demek yeterli değil şüphesiz. İzleyici, edit kararlarını, montaj sürecini ve hataların nasıl düzeltildiğini görmek istiyor.

Gazeteciler için hakikatin biçimi de hakikatin kendisi kadar önemli. Bir cümlenin bağlamından koparılarak sunulması manipülasyon anlamına geliyor. Etik sorumluluk, yalnızca haberin içeriğini değil, üretim sürecini de kapsıyor.

İzleyici ve toplum için ise eleştirel medya okuryazarlığı şart hâle geliyor. Artık hiçbir haber “tam güven” talep edemez. Her birey kendi doğrulama refleksine sahip olmalı, yani kaynak nereden, görüntü ne zaman çekilmiş, montaj var mı, aynı olay farklı medyada nasıl sunulmuş? Bu refleks, yalnızca bireysel bir beceri değil, aynı zamanda demokratik bir sorumluluk da.

BBC olayı bize gazeteciliğin artık sadece gerçeği bulmak değil, onu bozmayacak biçimde anlatma sorumluluğu da olduğunu hatırlattı. Bir cümlenin sırasını değiştirmek bile hakikate duyulan güveni sarsıyor.

Dijital çağın yeni gazetecilik ilkesini şöyle özetlesek yanlış olmaz: “Hız iyidir, şeffaflık daha iyidir, dürüstlük ise vazgeçilmezdir.”

BBC’nin krizi, medya etiği, hesap verebilirlik ve kamu güveni açısından derslerle dolu bir vaka olarak uzun süre tartışılmaya devam edecek.