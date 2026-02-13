Bebek bakım ve emzirme kabini açıldı

BirGün/EGE

Buca Belediyesi, anne ve bebek dostu projelerine bir yenisini daha ekledi. Belediye, Türk Kadınlar Birliği ile ortaklaşa bebek bakım ve emzirme kabinleri projesini hayata geçirdi. Ufuk Mahallesi Muharrem Okutucu Parkı’nda kurulan ilk bebek bakım ve emzirme kabininin açılış töreni gerçekleşti.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, törende yaptığı konuşmada, şehir hayatının temposunda annelerin yaşadığı sıkıntılara değinerek, “Bir bebeğin bakımı söz konusu olduğunda yaşanan kaygılar, annelerimizi zaman zaman eve mahkûm edebiliyor. Bu modern kabinleri, hijyenik koşulları, güvenli ortamı ve bebeklerimizin huzuru için tasarladık. Kadınların ve çocukların mutluluğu, toplumsal refahımızın temel taşıdır” dedi.

Açılışı yapılan kabinin bir başlangıç olduğunu müjdeleyen Duman, bu hizmetin ilçenin ihtiyaç duyulan her noktasına yaygınlaştırılacağını sözlerine ekledi.