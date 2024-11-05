Bebekler neden öldü?

Bazıları beslenme yetersizliğinden.

İddianamedeki uzman görüşüne göre, yeni doğmuş bebeklerin maruz kaldığı uygulamalar arasında, “yetersiz beslenme” de yer alıyor. Hatırlatalım: Olay, İstanbul’daki bir hastanenin yoğun bakım servisinde gerçekleşiyor.

SUÇLAMA: KASTEN ÖLDÜRME

Yenidoğan çetesi diye adlandırılan organizasyona açılan davanın ilk duruşma tarihi belirlendi, sanıklar 18 Kasım’da, Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıkacak.

Dava, hem suç örgütü kurmaktan hem de “ihmali davranışla kasten öldürme” suçlamasıyla açıldı. Bunlara suç delillerini yok etmek ve tabii ki “kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık” gibi suçlamalar eşlik ediyor.

Yani sanıklara yöneltilen suçlama, mesleki yetersizlik veya tek başına “ihmal” değil. İddianameye göre, “kasti” işlenen bir suçla karşı karşıyayız.

UZMAN GÖRÜŞÜ

İddianamede, bebeklerin durumuna dair Sağlık Bakanlığı uzman görüşleri yer alıyor. Yetersiz beslenmeye dair görüşler şöyle:

Bebek Mustafa Sezer: “Enteral beslenmeyen hastaya TPN verilmemiş, doğum kilosu: 2560 g, vefat ettiği gün kilosu: 2265 g, doğuma göre -295 g kilo kaybı oluşmuş, albümin: 1.8 g/dl kadar düşmüş, ciddi hipoalbuminemi gelişmiş. Protein, lipid ve vitamin eksikliğine bağlı malnütrisyon gelişmiş. Hekim açık malpraktise neden olmuştur.”

Bebek Asilhan Dağlı: “Yenidoğan yoğun bakımda 30 haftalık 1855 gr doğan bebeğe üyk’da total parenteral beslenme (bebeğe gereken enerji, protein, lipid) verilmemesi malnütrisyona (beslenme yetersizliği) neden olmuş. Ventilatör parametrelerinin uygun ayarlanmaması alkaloz ve hipokarbiye neden olarak beyin gelişimini olumsuz etkilemiştir. Dr. F.S.'nin bu hastayı takip etmek için gerekli neonatoloji bilgiye sahip olmadığı görülmüştür.”

Bebek Havva Karaduman: “Eks olduğunda [öldüğünde] 2000 gr olan bebek kısa bağırsak olduğu için değil, beslenmesinde yeterli enerji, protein, fosfor desteği alamadığı için malnutrisyona girmiştir. G4 günlük izlemi boyunca malnütrisyona sokulan hastanın, malnütrisyon geliştiği için aspire etmesi kolaylaşmış, beslenme sonrasında aspire ettiği anlaşılmamış, ancak arrest olduktan sonra entübe edilmiştir. …Yenidoğan yoğun bakımda bebeğe, gereken enerji, protein, multivitamin desteğini vermeyerek malnütrisyona neden olmaktan, ayrıca kardiyak arrest saatini değiştirmekten Dr. İ.G.’nin ihmali olduğu…”

Bebek Mive Serdarova: “İlaç kayıtlarından hastanın protein ve lipid desteğinin yapılmadığı belirlenmiştir. Genel durumu ciddi bozulan adrenalin ve dobutamin gibi inotrop tedaviler alan hastalanın oral beslenmesi kesilerek total parenteral beslenme yapılması şarttır. …Yattığı süre boyunca enteral beslenmenin yanı sıra parenteral (yağ, protein ve vitaminler) beslenme verilmemesi nedeniyle oluşan beslenme eksikliğinden sorumlu hekimin ihmali vardır.”

Bebek Melek Süleymanoğlu: “Mide açık drenajda, enteral beslenmeyen hastaya total parenteral beslenme desteği başlanmamış. Zamanında doğan bebekler 3 günden uzun süre enteral beslenemeyeceklerse mutlaka santral kateter açılarak total parenteral beslenmeye geçilmelidir. …Yattığı süre boyunca enteral beslenemeyen hastaya parenteral (yağ, protein ve vitaminler) beslenme verilmemesi nedeniyle oluşan beslenme eksikliğinden sorumlu hekimin ihmali vardır.”

HASTA HEMŞİREYE BIRAKILDI

Bu sebeplerin yanı sıra bebek Ayaz Karaduman ile ilgili de “hasta yönetimi doktor yerine hemşireye bırakıldı, solunum cihazının çalışabilmesi için gerekli olan solunum devresi temin edilmedi” değerlendirmesi yer alıyor.

6 aylık bebek Ndowa Opara’nın ölümünün, “eğitimi yetersiz Hemşire H.D.T. ve diğer çalışanlarca fark edilmediği” tespit edildi.

Ama baştaki sorunun cevabı bunlar değil. Bebekler hem sağlık sisteminin kapitalizme kurban edilmesinden hem de yıllardır döndüğü belli olan bu çarkın hiçbir dişlisinin, olan bitenden rahatsız olmamasından hayatını kaybetti. Bu şekilde ölen ya da sağlığı kalıcı olarak bozulan daha kaç bebek ya da yetişkin var, bilmiyoruz.