Belediye işçileri greve çıkıyor

BirGün EGE

İzmir’de belediyelerde işçi eylemleri büyüdü. Gaziemir, Konak ve Çiğli belediyelerinin ardından Ödemiş ve Buca belediyelerinde de grev kararı alındı. Ödemiş Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası İzmir 4 No’lu Şube arasında süren toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmeleri tıkandı.

Belediye şirketi Ödemiş Personel A.Ş.’de örgütlü 520 işçiyi ilgilendiren görüşmelerde anlaşma sağlanamadı. Belediye yönetimi yüzde 35 zam önerirken, sendika enflasyon farkı ve refah payı talep etti. Uzlaşma sağlanamayınca sendika grev kararını belediye binasına astı. 27 Nisan’a kadar anlaşma olmazsa 500 işçi üretimi durduracak.

MAAŞ KRİZİ BÜYÜDÜ

Buca Belediyesi’nde ise maaş krizi nedeniyle iş bırakma eylemi yapıldı. Genel-İş İzmir 5 No’lu Şube’nin örgütlü olduğu belediyede, şubat ayı maaşlarının, dört aylık geriye dönük farkların ve iki aylık gıda kartı ödemelerinin yapılmaması işçileri harekete geçirdi. Belediye yönetiminin son görüşmede işçilere yarım maaş teklif etmesi tepkiyle karşılandı. İşçilerin alacaklarının en az 100 bin lira olduğu belirtilirken, eylemin ödemeler tamamlanana kadar süreceği açıklandı.

AYLARDIR MAAŞ YOK

Daha önce belediye yönetiminin maaşları tam yatıracağı sözü üzerine ertelenen iş bırakma kararı, verilen sözlerin tutulmaması nedeniyle yeniden hayata geçirildi. İşçi temsilcileri tarafından yapılan açıklamada, belediye yönetiminin işçileri oyaladığı ve geçim sıkıntısına kulak tıkadığı belirtildi. İşçiler, “Ramazanı sıkıntılarla geçirdiğimiz yetmezmiş gibi bayrama da parasız girmek istemiyoruz. Belediye yönetimi işçisine sahip çıkmak zorunda” diyerek maaşlar ve tüm alacaklar ödenene kadar eylemlerini sürdüreceklerini duyurdu.

Öte yandan işçiler Çiğli, Gaziemir ve Konak belediyelerine de grev kararlarını astı. Anlaşma sağlanamaması durumunda Gaziemir Belediyesi işçileri 30 Nisan’da, Çiğli Belediyesi işçileri 17 Nisan’da, Konak Belediyesi işçileri ise 7 Mayıs’ta greve çıkacak.