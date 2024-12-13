Belediye lokantaları can suyu oldu

BirGün EGE

Buca’da 4 çeşit yemeğin 45 lira olduğu belediye lokantaları herkesi mutlu etti.

Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, “Olabildiğince uygun rakamla vatandaşlarımızın sağlıklı, lezzetli, temiz gıdaya ulaşmasını hedefledik. Ayrıca lokantalarımızda ‘Askıda Yemek’ uygulamasını da hayata geçirdik. Buca’mızda dayanışmayı büyütmekten mutluluk duyuyoruz” dedi.

Emekli Filiz Eraslan, “Sadece bu çorba dışarıda 100 lira. Öğrenci bu rakamı nasıl versin?” dedi.

Öğrenci Ali Ögel, “Bir simit 20 lira. Yemekler, lezzet olarak da çok iyi” diye konuştu.

Askıda Yemek uygulamasından faydalandıklarını söyleyen öğrenci Ayşegül Yorgun, “Askıda yemekten de yararlanıyoruz” şeklinde konuştu.

Emekli Korkmaz Pehlivan, “Çok güzel yemekler çıkıyor” dedi.

Öğrenci Hamza Bayram “Yaşanan bu geçim sıkıntısında, belediyelerin hayata geçirdiği bu uygun fiyatlı lokanta hizmetinin bizlere çok faydası oluyor” diye konuştu.