Belediye öğrencilerin yanında

BirGün EGE

Marmaris Belediyesi, üniversite sınavı öncesinde öğrencilere ücretsiz danışmanlık hizmeti sunuyor. Tercih Danışmanlık iş birliğiyle düzenlenen Üniversite Bölüm Tanıtım Günleri, 14 Mart’ta yapılacak. Uzmanların öğrencilerin bölümlerle ilgili merak ettiği soruları yanıtlayacağı etkinlikte doğru tercih konusunda öğrencilere ve ailelerine yardımcı olunacak.

Gençlerin her zaman yanında olduklarını söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, “Onları, hayatlarıyla ilgili karar verecekleri bu önemli dönemde yalnız bırakmak istemedik. Bölümler, meslekler ve şehirlerle ilgili sorularını uzmanlara sorarak gelecekleriyle ilgili daha doğru karar almalarına yardımcı olmak istiyoruz. Etkinliğe tüm öğrencilerimizi bekliyoruz’’ dedi.